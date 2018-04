Gunnar Reblin

Neuruppin (MOZ) Der SV Union Neuruppin taumelt Richtung Abstiegszone in der Fußball-Landesklasse West. Nach der 0:2-Heimpleite gegen Veritas Wittenberge/Breese sind die Gildenhaller nur noch drei Zähler von der "heißen Zone" entfernt. Für eine uninspirierte Leistung gab es am Sonnabend die Quittung in Form der achten Saisonniederlage.

Kein Pepp. Wenige Ideen. Fehlende Körpersprache. Den Neuruppinern fehlende Lust am Fußball zuzusprechen, klingt hart. Jedoch vermittelten sie eben diesen Eindruck im Heimspiel. In dieser Verfassung blicken die Unioner einem düsteren Saisonende entgegen. Urgestein Christian Podorf brachte die derzeitige Lage treffend auf den Punkt: "Die Luft ist raus."

Vor dem Anpfiff gab es bereits die erste Hiobsbotschaft. Michael Engels Wade zwickte. Ein Einsatz des wichtigen Innenverteidigers kam somit nicht in Frage. Peter Schaden rückte für ihn in die Startelf.

Wittenberge machte jedoch von Beginn an den entschlosseneren Eindruck. Nach 14 Minuten kam Philipp Petraschek den berühmten Schritt zu spät nach flacher Eingabe von Christian Münster und verpasste somit die Gästeführung. Glück für Union. Weniger später folgte das Fußpech auf Seiten der Hausherren. Nach einer eigenen Ecke ließen sich die Unioner auskontern. Im Gewusel vor dem Tor holte Petraschek zum Abschluss per Hacke aus. Tor. Jedoch fand der Ball nicht von seinem Fuß den Weg ins Netz, sondern Bewacher Stefan Fechner war in diesem Fall der Unglücksrabe und bugsierte die Kugel ins eigene Netz - 0:1 (33.). Mit dem Halbzeitpfiff durfte Jannis Steinke zum Freistoß antreten. FSV-Torwart Martin Marx parierte. Bezeichnet für die Unioner Harmlosigkeit: Es war bis dahin der erste zwingende Abschluss.

Auch im zweiten Durchgang brachten die Gastgeber einfach keine PS auf das Grün. Stattdessen blieben sie nur dank der Wittenberger Schlampigkeit im Spiel. Mehrfach hatte der Gast das zweite Tor auf dem Fuß oder Kopf. Den Schuss von Jan Mensch klärte Fechner auf der Torlinie (51.). Sebastian Metschulat traf nur den Pfosten (68.). Kurz darauf zeigte Unions Torwart Tizian Fülbier einen Klasse-Reflex beim Kopfball von Petraschek.

In der Schlussphase ging zumindest ein Ansatz von Ruck durchs Neuruppiner Team. Zwei gute Möglichkeiten ließen die Gastgeber jedoch sträflich ungenutzt. Beide Male hatte Marcus Krahl kein Fortune. Schließlich machte der stets agile Sebastian Metschulat, der Schlaks auf dem rechten Flügel beim FSV, in der Schlussminute den Sieg für die Gäste perfekt. Den Ball Höhe der Mittellinie annehmend, startete er ein Solo und schloss cool ab.