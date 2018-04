Waidmänner beklagen Konkurrenten Wolf

Jörg Kühl

Lindenberg (MOZ) Die Hegegemeinschaft Beeskow beklagt einen Rückgang der Rotwildstrecke. Im vergangenen Jagdjahr wurden 536 Stück Rotwild erlegt, das sind 84 weniger als im Vorjahr. Als Grund wird die Rückkehr des Wolfs vermutet.

Ein Stangenwald voller Hirschgeweihe: Das ist der erste Eindruck beim Betreten des Saals der Gaststätte Görsdorf in Lindenberg. Bei einer solchen Massierung von Jagdtrophäen mag man sich kaum vorstellen, dass die Jäger an ihrer Rotwildstrecke der vergangenen Saison hadern. Doch genau dies ist der Fall. Nur 536 Hirsche wurden erlegt, im vorigen Jahr waren es noch 620. Davor 793 und im Jahr 2014/15 sogar 840.

Diese Zahlen gab der Vorsitzende der Hegegemeinschaft Beeskow, Bernd Hübner, bei seiner Ansprache bekannt. Hauptgrund für den Rückgang sei die Rückkehr des Wolfs. Dadurch rotte sich das Wild vermehrt zu Rudeln zusammen. Außerdem würden angestammte Plätze, an denen die Tiere in der Vergangenheit häufig anzutreffen waren, gemieden, ebenso angestammte Wildwechsel. Durch die Anwesenheit des Wolfs würde sich das Wild insgesamt heimlicher verhalten, also besser verstecken.

Dennoch ist eine – zumindest für den Laien – beeindruckende Sammlung an Trophäen im Festsaal zu bestaunen gewesen. Das imposanteste Geweih stammt von einem zehn Jahre alten Hirsch, den Norbert Schulz bei Ragow erlegt hat. Das Geweih bringt stolze 9,2 Kilo auf die Waage. Die Trophäe wurde mit 212,32 Punkten bedacht und erhielt die Auszeichnung Gold. „Ein solches Exemplar ist sicherlich in die Kategorie Lebenshirsch einzuordnen“, sagte Reno Hölzke, Vorstandsmitglied in der Hegegemeinschaft Beeskow. Neben Gold und zwei Mal Silber gab es auch 15 Bronze-Medaillen. Als krönenden Abschluss der Trophäenbesprechung präsentierte Hölzke ein Monstrum von 12-Kilo-Gestänge, das mit 240 Punkten bedacht wurde.

Annette Fielitz von der Unteren Jagdbehörde erläutert den Sinn der behördlich angeordneten Trophäenausstellung: Damit werde der „körperliche Nachweis“ erbracht, dass der Jagdplan eingehalten wurde. Dieser sieht die Zahl der zu erlegenden Tiere pro Jagdsaison vor. In der aktuell angelaufenen Saison sollen demnach von der Hegegemeinschaft Beeskow 603 Stück Rotwild erlegt werden.

Der Vorsitzende Bernd Hübner appellierte an seine Kollegen, bei der Beibringung der Trophäen mehr Disziplin walten zu lassen. Dies treffe vor allem für die Trophäen der Altersklasse zwei zu. Dazu zählen laut der Brandenburgischen Wildbewirtschaftungsrichtlinie Tiere ab zwei Jahren.

Vorstandsmitglied Hölzke gab den Waidmännern „als Ansporn“ mit auf den Weg, die älteren Hirsche nicht zu früh zu schießen, um ihnen die Möglichkeit zu lassen, ihr Geweih maximal auszubilden. „Da haben wir noch Luft nach oben!“ In der aktuellen Ausstellung lag das Durchschnittsgewicht mit 5,7 Kilogramm pro Geweih deutlich unter dem Wert der Vorjahre.

In der Hegegemeinschaft Beeskow sind etwa 200 Jäger organisiert. Sie bejagen eine Fläche von 70 000 Hektar, davon sind 44 000 Hektar Rotwild-Bezugsfläche. Die Illigsberger Jagdhornbläser begleiteten den Hegetag mit jagdlichen Signalen.