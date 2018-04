Bei künftigen Physiotherapeuten und Altenpflegefachkräften

Irina Voigt

Strausberg (MOZ) „Das ist mein absoluter Traumberuf“, sagt die 17-jährige Polina Bekker, die bei der Sozialwirtschaftlichen Fortbildungsgesellschafts mbH im ersten Lehrjahr den Beruf einer Physiotherapeutin erlernt. Und so ist sie, wie viele der anderen Azubis, am Sonnabend beim Tag der offenen Tür dabei und erklärt den zahlreichen Besuchern, worum es in ihrer Ausbildung geht und was sie daran besonders fasziniere. Nicht nur, dass man gute Jobchancen habe, sondern vor allem der Umgang mit den Menschen, dass man Kranken wirksam helfen könne, das mache auch Spaß. Das kann aus ganzem Herzen Claudia Kunert bestätigen. Die inzwischen 26-Jährige hat hier vor ein paar Jahren gelernt und schaut nun mal wieder vorbei. „Es ist ein abwechslungsreicher Beruf und man kann die Erfolge seiner Arbeit – dass der Patient wieder an Lebensqualität gewinnt und seine Schmerzen los wird – jeden Tag sehen“, sagt sie.

In einer dreijährigen Ausbildung erlernen hier junge Leute den Beruf eines Physiotherapeuten. Es gibt drei für die Praxis gut ausgestattete Unterrichtsräume. Alle Tätigkeiten werden hier geübt und am Mitschüler auch getestet. 2900 Unterrichtsstunden kommen auf die jungen Leute – darunter auch etliche Männer – bis zum Abschluss zu.

„Wir haben derzeit 50 Schülerinnen und Schüler und noch freie Platzkapazitäten für die privat finanzierte Ausbildung“, berichtet Christine Wiertzoch. Da gehe es um rund 299 Euro im Monat. Aber etliche Praxen finanzieren auch eine Ausbildung in der Gewissheit, dann das passende Fachpersonal zu bekommen. Christine Wiertzoch leitet den Bereich Physiotherapie. „In Deutschland fehlen 700 Physiotherapeuten“, sagt sie.

Altenpflegefachkräfte werden hier ebenfalls ausgebildet. Über 8000 sind es im Bereich der Pflege, die deutschlandweit fehlen. 56 Ausbildungsplätze gibt es pro Jahrgangsstufe. Zwar sei der Zuspruch von künftigen Azubis gut, aber die Arbeit sei schwer, häufig im Schichtbetrieb, werde aber nicht entsprechend der Verantwortung und Leistung bezahlt. „Das schreckt viele wieder ab“, sagt sie. Das sei eine Aufgabe der Politik, für Veränderungen zum Wohle der älteren Menschen, die der Pflege dringend bedürfen, zu sorgen. (Iv)