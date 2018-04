Wahlsieg für Karina Dörk

Leere Wahllokale: So wie hier in der Dreiklang-Oberschule Schwedt sah es fast überall in der Uckermark aus. © Foto: Oliver Voigt

Oliver Schwers

Prenzlau (MOZ)

Sieg für die CDU: Mit 47,7 Prozent hat Karina Dörk die erste Runde der Landratswahl in der Uckermark gewonnen. Doch die Stimmen reichen nicht aus, um den Job anzutreten. Deshalb wird es am 6. Mai eine Stichwahl zwischen ihr und Amtsinhaber Dietmar Schulze (SPD) geben.

Der Abstand ist beträchtlich und unerwartet hoch. Karina Dörk hat flächendeckend im Landkreis die meisten Stimmen auf sich vereinen können. Amtsinhaber Dietmar Schulze rutschte mit 36,5 Prozent auf Platz zwei in der Wählergunst. Torsten Gärtner (BVB/Freie Wähler) kam mit 15,8 Prozent zwar abgeschlagen, aber doch stärker als angenommen auf den dritten Rang.

Doch in der Uckermark-CDU ist der Jubel über das Ergebnis verhalten. Denn für den Sieg eines Kandidaten notwendig wäre eine Mehrheit von über 50 Prozent der abgegebenen Stimmen. Außerdem hätte einer der drei Bewerber mindestens das Quorum von 15 Prozent aller Wahlberechtigten erreichen müssen. Das wären 15 681 Kreuzchen gewesen. Und daran ist Karina Dörk trotz des überlegenen Vorsprungs gescheitert.

Das Interesse am Landratsposten scheint tief gesunken zu sein. Denn die Wahlbeteiligung blieb mit 29,8 Prozent weiter hinter allen Erwartungen zurück. Aufgefordert waren genau 104 540 Bürger, ihre Stimme abzugeben. Am Ende machten aber nur 31 150 Menschen von ihrem Wahlrecht Gebrauch. Das hatte sich bereits im Vorfeld bei der Briefwahl angedeutet. Insgesamt 6309 Bürger nutzten die Abstimmung per Post.

In den 249 Wahllokalen herrschte zeitweise gähnende Leere. Immer mal wieder tippelte ein Wähler herein, während Hunderte freiwillige Helfer stundenlang neben der Urne ausharren mussten. Besonders schlimm sah es in Schwedt aus, wo sich bis 13 Uhr erst elf Prozent der Wahlberechtigten aufgemacht hatten. In Angermünde lag die Beteiligung eine Stunde später bei 15,7 Prozent. Generelle Tendenz: Auf den Dörfern machen die Menschen stärker von ihrem Wahlrecht Gebrauch als in den bevölkerungsreicheren Stadtzentren.

Noch vor acht Jahren hatten Tausende Bürger eine Unterschriftensammlung für die Direktwahl in der Uckermark gesammelt, als gleich vier Kandidaten um den begehrten Posten kämpften. Damals lag die Beteiligung im ersten Wahlgang bei 37,6 Prozent. In der Stichwahl verfehlte Amtsinhaber Klemens Schmitz mit 400 Stimmen den Sieg. Daraufhin wählte der Kreistag selbst und bestimmte Dietmar Schulze zum wichtigsten Wahlbeamten der Uckermark.

Die Parteien wollten daraufhin dem Bürger die Kreispolitik und die wichtige Funktion des Landratsamtes näher bringen. Acht Jahre waren dafür Zeit. Ist dieses Vorhaben nun gescheitert? Oder liegt das geringe Interesse an der Wahl an den drei Kandidaten? Der Wahlkampf startete erst vier Wochen vor dem Wahltag und blieb im Vergleich mit früheren Zeiten relativ dürftig.

Jetzt drängt die Zeit. Die Wahlbehörden müssen in aller Eile neue Stimmzettel drucken lassen. Briefwähler erhalten wieder die Unterlagen zugeschickt. Scheitert dann auch die Stichwahl, dann wählt der Kreistag im September selbst den Landrat.