Kurth und Nickel im Stechen

Sabine Rakitin und Viola Petersson

(MOZ) Eberswalde. Der Sieger des Wahlsonntags heißt Daniel Kurth. Gewonnen hat der Sozialdemokrat das Landratsamt allerdings noch nicht. Er geht mit dem Zweiten, Othmar Nickel (CDU), ins Stechen. Die Wähler müssen also am 6. Mai noch mal ran. Der Wahlbeteiligung lag bei nur 26,8 Prozent.

Es ist genau 18.09 Uhr, als im Studentenclub in Eberswalde der erste Jubel aufbrandet. Vier von insgesamt 207 Wahlbezirken sind schon ausgezählt. Die Ergebnisse werden live übers Internet übertragen, erschienen sofort auf der Leinwand. Daniel Kurth (SPD) reißt die Arme hoch, die Anspannung der letzten Tage und Stunden bricht sich offensichtlich Bahn. Gleichwohl versucht der Landtagsabgeordnete, die Freude noch etwas zu dämpfen. Mit jeder neuen Meldung wächst im Club, wo SPD und Linke gemeinsam feiern, aber die Zuversicht, in der Gunst der Wähler vorn zu liegen. Alles läuft auf eine Stichwahl mit Othmar Nickel (CDU) hinaus.

Zeitgleich im Restaurant „Wilder Eber“ in Eberswalde. Bundestagsabgeordneter Hans-Georg von der Marwitz lobt schon mal den engagierten Wahlkampf Nickels und dankt ihm. Die Stimmung ist verhaltener. Gleichwohl freut sich Schulleiter Nickel über den immer wahrscheinlicher werdenden zweiten Durchlauf. Als „Polit-Quereinsteiger“ und mit „nur“ einer Partei im Rücken sei er „Außenseiter mit Möglichkeiten“, nicht Favorit, gibt er schon mal zu Protokoll und verfolgt weiter gespannt die Resultate. Und die Wahlbeteiligung. Die nach ersten Prognosen nicht unbedingt Grund zur Freude bietet.

Um 20.10 Uhr, die Stimmen in den letzten Briefwahllokalen sind ausgezählt, dann die Gewissheit: Daniel Kurth holt gut 35 Prozent der abgegebenen Stimmen. Zum Einzug ins Kreishaus reicht es allerdings (noch) nicht. Am 6. Mai geht er mit Othmar Nickel ins Stechen. Sven Weller (BVB/Freie Wähler) landet mit gut 18 Prozent auf Rang 3, ein Achtungserfolg.

155 672 Barnimer waren am Sonntag aufgefordert, per Direktwahl über die Besetzung des Landratspostens zu entscheiden. Fünf Kandidaten waren ins Rennen gegangen. Als der schärfste „Mitbewerber“ aber galt bereits im Vorfeld der Wähler. Beziehungsweise die Wahlbeteiligung. Denn: Voraussetzung für den Sieg ist das Erreichen des sogenannten Quorums. Wer ins Kreishaus will, muss die 15-Prozent-Hürde nehmen. Was bedeutet, er muss mindestens 23 351 Stimmen holen.

Schon im Laufe des Wahlsonntags hatte sich in Eberswalde eine niedrige Resonanz abgezeichnet. Gegen 14 Uhr hatten in der Sporthalle Am Heidewald im Brandenburgischen Viertel gerade mal gut zehn Prozent (ohne Briefwähler) gewählt. Nur unwesentlich besser sah es in den beiden Wahllokalen in der Kita „Spielhaus“ in Ostend aus. Die beiden größten Eberswalder Bezirke registrierten gegen 14.30 Uhr zwölf bzw. 15 Prozent. Zur Bundestagswahl im September 2017 hatten dort die Wähler zeitweise Schlange gestanden. Auf die letzten Stunden vor der Schließung setzte auch der Vorstand in Südend, wo die Resonanz um 15 Uhr bei mageren 16 Prozent lag. „Vielleicht kommt ja noch ein Schwung, wenn die Leute nachher vom See oder vom Ausflug zurückkehren“, hieß es dort. Selbst im Haus Schwärzetal, Lokal für Stadtmitte, lag die Quote gut eine Stunde vor Feierabend erst bei 15 Prozent.

„Herzlichen Dank erst einmal an alle, die überhaupt zur Wahl gegangen sind“, sagte Daniel Kurth am späten Abend. In den kommenden zwei Wochen würden seine Genossen und er „noch einmal alles geben“. Die Hoffnung darauf, dass am 6. Mai mehr Barnimer an die Wahlurnen treten, will er nicht aufgeben. „Ein direkt gewählter Landrat als Fürsprecher für den Barnim hat viel mehr Rückenwind in Potsdam als ein ‚nur’ vom Kreistag gewählter“, ist er sich der gemeinsame Kandidat von SPD und Linken sicher.

Glücklich über das Ergebnis zeigte sich CDU-Kandidat Othmar Nickel. „Als Partei sind wir de facto die Nummer eins“, sagte der Bernauer. Immerhin dürfe man nicht vergessen, dass SPD und Linke zusammen nur 35 Prozent der Stimmen für ihren Bewerber erhalten hätten. „Die CDU alleine hat 25 Prozent.“