Susan Hasse

Britz (MOZ) Ein schwerer Verkehrsunfall sorgte am Sonntagnachmittag für Staus in Britz. Nach Angaben der Polizei ist eine 39-Jährige Mopedfahrerin mit einem PKW kurz vor dem Ortseingang von Britz aus Richtung Eberswalde kollidiert.

Die Mopedfahrerin verletzte sich beim Sturz so schwer, dass sie mit dem Rettungshubschrauber ins Unfallkrankenhaus Berlin-Marzahn geflogen werden musste.

Die Eberswalder Straße in Britz wurde an der Unfallstelle über eine Stunde lang voll gesperrt. Da die Strecke derzeit als Ersatzstrecke zur gesperrten B 198 benutzt werden muss, kam es zu langen Staus in beide Richtungen.Viele Autofahrer nutzten die Ortsumfahrung in Britz oder kehrten kurzerhand um.(sha)