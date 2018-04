Wie die Elfen in „La Sylphide“

Fabian Sauer

Bernau Mit vielen Vorführungen und einem Einblick in den Lehralltag feierte das Team der Balletschule „La Sylphide“ am Sonnabend 15-jähriges Jubiläum. Zahlreiche Besucher nutzten diesen allerersten Tag der offenen Tür, um ihre Neugier zu stillen und das tänzerische Können zu bewundern.

Luftballons in allen Farben weisen den Besuchern den Weg in die Räumlichkeiten der prominent am Bahnhofsplatz gelegenen Ballettschule. Neben den Luftballons füllen Fotografien von Tanzgruppen, Ballerinas und Wettbewerben das Treppenhaus im ersten und zweiten Stock. In den großen Tanzsälen herrscht am Sonnabend bereits ab 11 Uhr rege Betriebsamkeit. Für das 15-jährige Jubiläum haben Inhaberin Jessika Wiemann und ihr eingespieltes Team aus Lehrern und Schüler sich ordentlich ins Zeug gelegt und ein Non-Stop-Unterhaltungs- und Mitmach-Programm angesetzt. Vom Mäuseballett und der Präsentation der Contemporary Teenies über Video-Präsentation, Yogaworkshop oder Spitzentanz und Wettbewerbschoreographien - der Tag der offenen Tür ist voll gepackt mit Tanzdarbietungen und Trainingseinheiten. Für das leibliche Wohl ist indes mit einem reichhaltigen Kuchenstand gesorgt, der gleichzeitig dem guten Zweck dient: „Wir sammeln noch Geld für unsere Kostüme, weil demnächst die Aufführung von ‚Peter und der Wolf’ ansteht“, verraten die drei Kuchenwächterinnen Luise, Nora und Leni.

Einen Einblick in den Trainingsalltag bietet Jacqueline Georgi mit ihren Schülerinnen im ersten Stock. Gründlich beobachtet und gefilmt von Eltern, Verwandten, Freunden, Besuchern und natürlich Tanzlehrerin Georgi präsentieren die Mädchen Übungen zu ihrem Meerjungfrauentanz. „Nicht zu hoch springen, sondern flach in die Weite. Spitze - Hacke, und immer mit dem rechten Bein zuerst“, erinnert die 42-Jährige ihre jungen Ballerinen freundlich aber bestimmt. „Disziplin ist definitiv wichtig“, bestätigt Jacqueline Georgi. Denn bekanntlich ist der Weg zur vollendeten Balletttänzerin kein leichter. Bei der Tanzlehrerin waren es zehn Jahren an Dresdens renommierter Palucca Hochschule für Tanz. Der Lohn für den Abschluss als Diplom-Bühnentänzerin waren Anstellungen am einstigen Metropol-Theater in Berlin und dem Pfalztheater in Kaiserslautern. Von diesen 13 Jahren Bühnenerfahrung sowohl im klassischen und modernen Ballett als auch in Musicals und Operetten profitieren nun ihre Schüler. „Körperhaltung und Spannung sind natürlich Dinge, auf die man achtet. Aber auch Musikalität zählt dazu, immerhin sollte man schon im Takt tanzen“, erklärt die Berlinerin. Zusätzlich gilt es natürlich, auf die Gesundheit der Schülerinnen zu achten, „auch wenn das Ballett natürlich immer ein bisschen mit Qual verbunden ist, beispielsweise beim Spagat“.

Mit einer Karriere als professionelle Tänzerin hat auch Lilly Kaeding bereits geliebäugelt. Seit ihrem vierten Lebensjahr nimmt die 17-jährige Ladeburgerin in Bernau Unterricht. „Es macht mir sehr viel Spaß, an Auftritten teilzunehmen, darauf hinzuarbeiten und dann auch den Erfolg bestätigt zu bekommen“, verrät Lilly Keading. Neben vielen kleineren Auftritten kann sie ebenfalls auf Erfahrung bei Veranstaltungen im Russischen Haus der Wissenschaft und Kultur oder dem FEZ in der Berliner Wuhlheide zurückgreifen. „Eigentlich war mein Ziel auch, professionell zu tanzen und damit Geld zu verdienen. Aber mir ist bewusst geworden, dass davon zu leben doch sehr schwierig ist“, zeigt sich die Ladeburgerin realistisch.

Ganz so weit sind Ute Schlegel und ihre fünfjährige Enkelin Talea noch nicht. „Der Disney-Film Ballerina hat den Anstoß gegeben, seitdem will die Kleine unbedingt genauso tanzen können. Und das macht sie auch mit großer Begeisterung“, erzählt Ute Schlegel. „Das ist schon sehr professionell und diszipliniert, wie der Unterricht an dieser Schule abläuft. Dazu gibt es auch eine große Bandbreite, nicht nur Ballett, sondern auch moderne Tanzformen, das ist super“, zieht die 55-jährige Bernauerin ihr Fazit.