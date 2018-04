Musikalische Grüße von der Grünen Insel

Kerstin Unger

Greiffenberg (MOZ) Entspannung bei irischer Musik und Eindrücke per Wort und Bild von der grünen Insel erlebten am Freitag die Besucher des Irischen Abends in Greiffenberg. Die Frauen der Veehharfen-Gruppe aus Angermünde und der bekennende Irland-Fan Arnold Trunz aus Polßen hatten die Idee dazu. Der Greiffenberger Ortsverein stellte sich als Veranstalter zur Verfügung. Der Vereinsraum in der ehemaligen Schule war gut mit Besuchern aus dem Ort und vielen Irland-Fans aus der Umgebung gefüllt, als Inge Pieske vom der Veehharfen-Gruppe die Besucher begrüßte. Die Damen haben auch einige irische Lieder in ihrem Repertoire. Die brachten sie an diesem Abend zu Gehör, während Arnold Trunz irische Musik auf der Flöte darbot. Weitere Einrücke von Irland vermittelten seine Überleitungen, Erzählungen und Fotos. Manch ein Gast erkannte dabei die eigenen Urlaubsorte wieder.

Am Eingang wurde mit einem kleinen irischen Whisky auf den Abend eingestimmt. Auf den Tischen stand irisches Bier. Passende Häppchen hatten die Veehharfen-Mädels für die Pausen zubereitet.

Die Themenabende des Greiffenberger Ortsvereins sind immer ein Besuchermagnet wie auch Halloween, das Turmfest oder der Sternenabend. „Gleich drei Veranstaltungen hätte man bei dem Andrang beim Antarktis-Abend mit Herrn Hungeling im März machen können“, berichtet der Vereinsvorsitzende Torsten Peters. Der ehemalige Geschäftsführer der PCK-Raffinerie Andreas Hungeling ist Mitglied des Greiffenberger Ortsvereins und steht als Hobbyastronom künftig auch für Führungen von Schulklassen und anderen Interessenten auf der Sternwarte zur Verfügung. Unterstützt wird er von Willi Drews vom Astronomieverein Brandenburg, der ebenfalls Vereinsmitglied ist. Mit den Führungen kann es noch in diesem Jahr losgehen, verrät Torsten Peters. Vor einigen Tagen ist der Fuß des neuen Teleskops installiert worden.

„Jetzt muss das Teleskop noch eingenordet werden. dazu warten wir auf Leute von der Sternwarte Bernau. Wir wollen ja an der 5000-Euro-Investition nichts kaputt machen“, so der Vereinsvorsitzende.

Der Greiffenberger Ortsverein hat inzwischen die Kuppel repariert, die sich nicht mehr drehen ließ. Alle Lager wurden gewechselt. „Jetzt dreht sie sich wieder wie vor 63 Jahren“, freut sich Torsten Peters.

Zum Tomatentag in der VERN-Gärtnerei soll es auch einen Tag der offenen Tür in der Sternwarte geben. Wenn terminlich alles klappt, soll das Teleskop im Beisein aller Sponsoren eingeweiht werden. Sterne sieht man dann allerdings nicht, weil es am Tag ist.