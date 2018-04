FC Eisenhüttenstadt individuell besser

Hagen Bernard

Eisenhüttenstadt (MOZ) Fußball-Brandenburgligist FC Eisenhüttenstadt hat sich mit einem 3:0 (2:0)-Heimsieg gegen das Schlusslicht SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen auf den elften Platz verbessert. Damit stehen die Gastgeber zum ersten Mal in dieser Saison auf einem Nichtabstiegsrang.

Nach dem 5:2 gegen den RSV Waltersdorf haben beim FC Eisenhüttenstadt erneut die Nerven Stand gehalten und der Gastgeber gewann zu Hause sein zweites „Sechs-Punkte-Spiel“ in der Rückrunde. Dabei spielte der FC Eisenhüttenstadt keineswegs so souverän wie es vom Resultat her scheint. Phasenweise investierten die Gäste mehr in das Spiel, doch nur selten war es vor dem Eisenhüttenstädter Tor gefährlich geworden. „Hauptsache wir haben die drei Punkte. Besonders freut es mich für Mooh Djike, dass er nach einer längeren Durststrecke wieder trifft“, erklärte der sportliche Leiter des FC Eisenhüttenstadt, Harry Rath. Zwar war auch der Eisenhüttenstädter Trainerlegende die Erleichterung darüber anzumerken, dass die Heim-Elf gegen einen unbequemen Gegner ihre Pflichtaufgabe erfüllt hat, doch Rath sieht in den kommenden Wochen noch einen ganz schweren Abstiegskampf auf die Eisenhüttenstädter zukommen. „Angesichts der vielen Absteiger aus der Oberliga rechne ich mit mindestens vier Brandenburgligisten, die es trifft. In der unteren Tabellenhälfte ist alles ganz dicht zusammen.“

Einen unbequemen Gegner hatten die Eisenhüttenstädter in der Tat am Sonnabend im Stadion erwartet. Bereits im Vorfeld hatte FCE-Trainer Andreas Schmidt von einem kampfstarken und engagiert spielenden Gegner gesprochen, dem die Eisenhüttenstädter ihre Tugenden wie Einsatzstärke entgegensetzen müssen. Mittlerweile jedoch sie sie nicht allein auf den mannschaftlichen Zusammenhalt bauen. Besonders in der Offensive verfügen sie mit Mariusz Wolbaum, Georges Florent Mooh Djike und Danny Grünberg über Spieler, die mit ihrer Klasse auch mal nahezu fast allein ein Spiel entscheiden können. Über die Qualitäten verfügt auch Winterzugang Christian Siemund, doch er hatte sich beim Aufwärmen eine Wadenverletzung zugezogen.

Zunächst zeigten die Gastgeber mehr Zug zum Tor. In der achten Minute das erste Ausrufezeichen, als Georges Florent Mooh Djike links durchgelaufen und ins Zentrum zu Sturmpartner Danny Grünberg spielte. Aus 14 Metern ging dessen Flachschuss knapp am linken Pfosten vorbei. Auf der Gegenseite war der dieses Mal mit der Rückennummer 89 aufgelaufene Schlussmann Martin Stemmler ebenfalls regelmäßig zur Aufmerksamkeit gezwungen. So in der 12. Minute, als Stürmer Nils Reichardt den Ball von der rechten Außenseite ins Zentrum spielte. Drei Minuten später der erste Fauxpas des etwas unsicheren FCE-Schlussmannes, als er im Herauslaufen einen Angriff abwehrte, aber Jan Wolter 30 Meter vor dem leeren Tor den Abpraller nicht unter Kontrolle bekam. Gäste-Trainer Christian Schröder witterte Morgenluft: „Männer mehr Geschwindigkeit rein. Die machen das Spiel langsam, wir machen es schnell.“

Aber die Gastgeber, die oft mit weiten Zuspielen aus der Abwehr Mooh Djike im Sturm suchten, bestätigten nach einer halben Stunde ihre individuelle Klasse mit dem 1:0, wenngleich der Treffer etwas glücklich fiel. Mooh Djike erhielt 30 Meter vor dem Tor ein weites Zuspiel, wurde nicht angegriffen und schloss aus 22 Metern ab. Vom Innenpfosten prallte der Flachschuss ins Tor. Kurz darauf legte Grünberg nach, als Mooh Djike sich gegen Olivier Kingue Ntone Essaka den Ball holte und den rechts mitgelaufenen Grünberg bediente. Der traf flach aus 14 Metern.

Danach hätten die Gastgeber bis zur Pause weiter erhöhen müssen, doch sie spielten nicht konsequent genug auf das Tor (35. Grünberg, 42. Wolbaum). „Die Tore sind zum richtigen Zeitpunkt gefallen. Phasenweise war Miersdorf sogar spielerisch besser. Dieses Mal hat die Mannschaft sehr ergebnisorientiert gespielt“, urteilt FCE-Trainer Andreas Schmidt.

In die zweite Spielhälfte starteten die Gäste mit einem Feuerwerk, doch der ehemalige Spieler der SG Aufbau Eisenhüttenstadt, Mouhamed Chance Franck, verpasste aus Nahdistanz eine scharfe Eingabe per Kopf (46.), Carsten Hilgers holte einen Schuss von Johannes Neubauer von der Linie (48.) und David Steinbeiß rettete bei einem Schuss des eingewechselten Christian Semke knapp vor dem eigenen Tor (55.). Als Franck aus drei Metern den Ball über das Eisenhüttenstädter Quergestänge hämmerte (65.), war die Vorentscheidung gefallen. Schließlich erhöhte der nachsetzende Mooh Djike nach einem Abpraller von Torwart Florian Peka sogar noch, nachdem der sich auf der rechten Außenbahn durchsetzende Wolbaum aus spitzem Winkel abgeschlossen hatte (70.).

In der Schlussphase Chancen auf beiden Seiten. Christian Semke verpasste per Seitfallzieher knapp (72.) und schoss übers Tor (84.). Die Eisenhüttenstädter besaßen gute Konterchancen. In der 88. Minute hatte sich Mooh Djike den Ball zu weit vorlegt, in der Nachspielzeit verpasste der eingewechselte Benjamin Lommatzsch das mögliche 4:0. „Es war kein gutes Spiel. Gegen diesen Gegner war es auch schwer. Die Aufgabe in einer Woche bei Einheit Bernau sollte uns mehr liegen, die Bernauer versuchen es mehr mit spielerischen Mitteln. Wichtig ist der Sieg“, erklärt Schmidt.

FC Eisenhüttenstadt: Martin Stemmler – David Steinbeiß, Carsten Hilgers, Michel Becker – Tony Wernicke (58. Christopher Krüger), Christoph Nickel, Sven Naumann (52. Tony Raddatz Raddatz), Lukas Szywala – Mariusz Wolbaum – Danny Grünberg (78. Benjamin Lommatzsch), Georges Florent Mooh Djike

Schiedsrichter: Tobias Starost (Kloster Lehnin) – Zuschauer: 103