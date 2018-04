Mattner wird Vierter

Matthias Haack

Kagar (RA) Ostprignitz-Ruppins "Sportler des Jahres 2017" ließ am Sonnabend aufhorchen: Christoph Mattner kam beim Ruppiner Duathlon nach der ersten Sechs-Kilometer-Laufrunde als Erster in die Wechselzone. Sein Höllentempo konnte er jedoch nicht halten. Die namhafte Konkurrenz zog am 28-Jährigen vorbei.

Der ehemalige Fußballer von Hansa Wittstock verlor beim Radfahren an Boden und verpasste das Podest nach zweimal sechs Kilometer Laufen sowie 30 Kilometer Radfahren um eine halbe Minute, Nettozeit: 1:31,06 Stunden). Es gewann Thomas Gogolin aus Frankfurt (Oder) in 1:29,35 Stunden.

Ein Quartett brachte der Ruppiner Triathlonverein an den Start. Stefan Schulz wurde mit fünf Minuten Rückstand auf den Sieger Elfter, Jonathan Merkel 28., Bodo Schröter 42. und Mario Loskant 52. Dass die Bestzeiten aus den Vorjahren um sieben Minuten verfehlt wurden, lag an dem um einen Kilometer längeren Laufkurs um den Braminsee. Der ganze Tross war jetzt von Dorf Zechlin in die Nachbargemeinde umgezogen, weil die Festwiese in Kagar infrastrukturell erhebliche Vorteile aufweist, also Umkleiden, Toiletten, Dach, Spielplatz. Allerdings ging die Streckenverlängerung einher. Das schreckte wohl viele Hobbyläufer ab, die im Normalfall am zeitgleich ausgetragenen Braminsee starten. Noch nicht mal 20 waren es am Sonnabend, bedauerte Matthias Pagel, der die Fäden für den Lauf in den Händen hält. Sein Organisationsteam klebt praktisch am Duathlon. Allein sei das nicht zu stemmen, so Pagel.

Eine herausragende Leistung brachte Marc Marquardt auf die nicht ganz leichte Strecke. Der Heinrichsdorfer, der im vorigen Jahr den EMB-Cup gewonnen hatte, legte einen Kilometer-Durchschnitt von vier Minuten hin.