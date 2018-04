Treffer im halben Dutzend

Marcus Erben

Schwedt (MOZ) Durch einen hohen 6:2-Sieg gegen Hansa Wittstock landeten die Fußballer des FC Schwedt endlich wieder einen Heimdreier und festigten durch die gleichzeitige Premnitzer Niederlage Landesliga-Platz 3. Doch bevor der Sieg feststand, musste man erneut durch ein Wellenbad der Gefühle.

Die Gastgeber begannen drangvoll – Philipp Ulrichs Freistoß-­rakete klärte Keeper Stefan Protz zur Ecke (4.), beim Durchbruch von Pawel Iskra pfiff der Referee dem Schwedter den Vorteil weg (5.). Aber auch die Gäste besaßen durch Tom Techen ihre erste Möglichkeit, doch sein Finalabspiel ging ins Leere (6.). Dann forderte Hansa nach einem harten Einsteigen gegen Tommy Hordan vergeblich einen Strafstoß (8.).

Da es beide Mannschaften nicht so genau mit den Defensivaufgaben nahmen, entwickelte sich zumindest für die Zuschauer ein munteres Spielchen mit Chancen hüben wie drüben. Ulrichs nächster Schuss strich ebenso am langen Pfosten vorbei (13.) wie Hordans Kopfball auf der anderen Seite (14.). Dann stand Marcin Lapinski nach Fuchs-Ecke völlig blank vor dem Kasten, drückte den Kopfball aber am Pfosten vorbei (17.). Als ein Hubich-Diagonalball von Ulrich schön auf den starteten Fuchs durchgesteckt wurde, verdribbelte der sich in aussichtsreicher Position (22.).

Zehn verrückte Minuten folgten: Beim 0:1 von Techen aus gut 25 Metern sah Keeper Bartosz Klonowski nicht gut aus, stand wohl auch zu weit vor seinem Kasten. Zum Glück glich Ulrich dieses Missgeschick wenig später mit einem fulminaten 30-Meter-Hammer aus (29.). Dann zog Fuchs zur Grundlinie durch, die Direktabnahme von Iskra klärte der Hansa-Keeper per Reflex zur Ecke (30.). Doch beim nächsten Eckball schlug es ein: Nico Hubich legte den Ball auf den einlaufenden Iskra zurück, der aus Nah-­distanz zum 2:1 einschob (31.).

Doch wie gewonnen so zerronnen: Fast im Gegenzug fiel der 2:2-Ausgleich. Einen Eckball unterlief Tomasz Lapinski – da kein FCS-Akteur klärend dazwischen fuhr, war Ansumana Ceesay der Nutznießer und traf im Nachsetzen. Dennoch gingen die Schwedter mit einer knappen Führung in die Pause: Der diesmal offensiv sehr auffällige Grzegorz Tarasewicz(allerdings mit Schwächen in der Defensive) erkämpfte sich einen schon verlorenen Ball an der Seitenlinie zurück, die Flanke fand Marcin Lapinski, der im Flug per Kopf zur erneuten Führung einnickte.

Zu Beginn der zweiten Hälfte nahmen sich beide Seiten eine gut 20-minütige Auszeit. Dann hebelte der gerade eingewechselte Bartosz Latuszek mit einen Traumpass die Wittstocker Hintermannschaft aus, doch im 1:1 blieb Iskra an Keeper Protz hängen (68.). Es schien wie das Wecksignal für die Oderstädter. Ecke Kargol – erneuter Kopfball von Marcin Lapinski. 4:2 (72.). Vom Anstoß weg holten sich die Gastgeber die Kugel zurück, in eine Flanke lief Iskra – Kopfball an die Lattenunterkante. Doch Tarasewicz setzte nach und drückte den Abpraller über die Linie (5:2/73.).

Als dann Hordan mit der „Ampelkarte“ seiner Truppe noch einen Bärendienst erwies, schwanden die letzten Gäste-Hoffnungen auf eine Wende (75.). Das halbe Dutzend machte schließlich Tarasewicz mit einem Heber aus gut 20 Metern in den langen Winkel voll (80.). Auf der anderen Seite musste Klonowski gegen den wohl besten Wittstocker (Ceesay) Kopf und Kragen riskieren, um den dritten Einschlag zu verhindern. Bereits mit einem Heber überspielt, klärte er mit einer Hand zur Ecke (88.). Den letzten „Riesen“ ließ Latuszek in der Schlussminute liegen: Nach Iskras schulmäßigem Grund-­linien-Rückpass scheiterte er aus Nahdistanz an Protz.