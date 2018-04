Aus Schnapsidee wird Rekord-Abend

Die ersten von 6000 Metern: Um exakt 19:34:50 Uhr sausten die Läufer am Freitagabend bei der vierten Auflage des Angermünder Firmen- und Teamlaufs direkt am Marktplatz in der Innenstadt los. 115 Läufer- und 24 Walking-Mannschaften waren am Ende die Grundlage für die Rekord-Zahl von fast 600 Teilnehmern. Die Stimmung war einfach grandios. Der Veranstalter war überwältigt. © Foto: Fotos: Carola Voigt