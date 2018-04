Medaille des Landtags für Thomas Mattias

Udo Plate

Potsdam/Bad Freienwalde (MOZ) Doch, doch, eine dreistündige Auszeit vom Handballsport gönnte sich Thomas Mattias, Spieler und Funktionär beim SV Jahn Bad Freienwalde, am Wochenende schon. Grund dafür war die Verleihung der Medaille des Landtages am Freitag im hohen Haus der Landespolitik. Diese Auszeichnung ist die höchste Wertschätzung des Landes Brandenburg in Potsdam für verdiente Menschen, die sich im Ehrenamt meist bereits jahrzehntelang enorme Verdienste erworben haben.

30 Frauen und Männer, die sich für ein besseres Brandenburg einsetzen, sind von der Landtagspräsidentin Britta Stark und weiteren Abgeordneten im Plenarsaal ausgezeichnet worden. „Es sind nicht nur eine funktionierende Infrastruktur, gute Arbeit oder sanierte Ortszentren, was unsere Brandenburger Städte und Dörfer lebenswert macht“, führte Stark aus. „Es ist vor allem das Wir-Gefühl, das entsteht, wenn Menschen einander unterstützen.

Seit 2014 würdigt das Parlament mit der hohen Auszeichnung Menschen, die Herausragendes für Brandenburg geleistet haben. Thomas Mattias, der mit Ehefrau Manuela und Tochter Hannah zur Auszeichnungsveranstaltung in Potsdam weilte, nahm nach eigenem Bekunden stellvertretend für den gesamten Kurstadtverein die Medaille und Urkunde entgegen. „Ohne meine handballbegeisterte Familie, zu der noch unsere Söhne Chris und Max gehören, wäre ein derartiges Engagement gar nicht möglich. Zudem werden im Klub die anfallenden Aufgaben auf viele Schultern verteilt“, will Mattias die Auszeichnung als Verdienst des gesamten Vereins verstanden wissen. Bereits seit der vierten Klasse, als er unter Manfred Nawin im Schulsport 1978 mit dem Handballsport begann, hat den studierten Maschinenbauingenieur der Virus erfasst und nicht mehr losgelassen.

Als beeindruckend empfand Mattias bei seinem ersten Besuch die Kulisse des neuen Landestages. „Das ist ein imposantes Bauwerk, das dem Betrachter Respekt einflösst“, so der Kurstädter. Mehr als drei Stunden ließ er sich indes nicht fesseln, stand doch am Sonnabend wieder ein tagesfüllendes Handball-Programm mit Oldie-Kreispokalfinale und Auswärtspartie der Brandenburgliga-Mannschaft in Oranienburg an. Der gestrige Sonntag war zudem dem Nachwuchs gewidmet. (up)