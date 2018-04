Gedenkort für Opfer des Massakers

Jörg Kühl

Jamlitz (MOZ) Auf dem Gelände des ehemaligen KZ-Außenlagers Lieberose in Jamlitz wird heute um 15 Uhr ein Gedenkort eröffnet. Er soll an die Opfer des Massakers erinnern, das bei der Auflösung des Lagers zwischen dem 2. und 4. Februar 1945 an den noch verbliebenen, zumeist jüdischen Insassen verübt wurde. Am exakten Tatort dieses Massenmordes wurde in einem ersten Bauabschnitt ein Gedenkplatz geschaffen. Es sprechen Bernd Boschan, Direktor des Amts Lieberose/Oberspreewald, Ulrike Gutheil, Staatssekretärin des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg, Martin Herche, Generalsuperintendent für den Sprengel Görlitz der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz, Peter Fischer vom Zentralrat der Juden in Deutschland, und Günter Morsch, Direktor der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten. An der Veranstaltung wird auch eine Delegation des französischen Verbandes der Überlebenden des KZ Sachsenhausen und ihrer Angehörigen teilnehmen. Im Anschluss an die Veranstaltung, in deren Verlauf auch Blumen niedergelegt werden.