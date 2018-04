Union dreht Spiel gegen Werder

Britta Gallrein

Werder Mit einem tollen Lauf in der zweiten Halbzeit hat Fußball-Brandenburgligist Union Klosterfelde beim Werderaner FC Viktoria einen 4:1-Erfolg und damit drei ganz wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg gesichert.

Dabei sah es am Anfang eher rabenschwarz aus für die Unioner, die zwar fast zu 70 Prozent in Ballbesitz waren, aber nach vorne nichts Zählbares zustande brachten. „Wir waren nach vorne einfach viel zu ideenlos“, gibt Union-Kapitän Morten Jechow zu. Werder stand hinten drin und lauerte auf Konter, die ein paar mal erfolgreich waren und Keeper Dennis Tietz forderten. In der 24. Minute klingelte es dann. Dennis Tietz konnte einen Ball nur abprallen lassen, Martin Blondzik nahm das Spielgerät volley und traf zum 1:0 für die Gastgeber (24.).

In der Kabine in der Halbzeitpause dann der Schock für die Unioner. Die Konkurrenten im Abstiegskampf, Stahl Brandenburg und Waltersdorf führten zu diesem Zeitpunkt. Wäre es bei den Spielständen geblieben, wäre Union so richtig nah am Abgrund gewesen.

Die üble Vorahnung schien sich zu bestätigen. Nach der Pause bringt der Klosterfelder Alexander Kraatz den Werderaner Rafael Conrado Prudente im Strafraum zu Fall. Schiedsrichter Christian Gorczak zeigt sofort auf den Punkt. Doch Dennis Tietz erweist sich wieder mal als sicherer Rückhalt und hält.

„Das war die Schlüsselszene im Spiel“, beschreibt es Morten Jechow. „Die Moral der Werderaner war gebrochen und uns hat das beflügelt.“ Und wie. Kurz darauf trifft Jerome Ehweiner zum 1:1-Ausgleich (56.). Benjamin Bluhm erhöht auf 1:2 (71.), Paul Röwer in der 81. und Raif Yaman in der 88. Minute schrauben das Endergebnis auf 4:1 hoch.

Mit Sieg hat das Team von Gerd Pröger nicht nur einen wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt getan und ist in der Tabelle auf den zehnten Platz vorgerückt. Die Barnimer haben auch die Rote Laterne als das Team mit den wenigsten Toren abgegeben. Vor dem Spiel konnten sie nämlich nur 26 Treffer erzielen und waren damit Schlusslicht. Jetzt sind es 30 – allerdings auch nicht gerade eine Auszeichnung für die angeschlagene Offensiv-Abteilung der Klosterfelder, die am Sonnabend Grün-Weiß Lübben empfangen.(bag)

Klosterfelde: Tietz, Ehweiner, Bluhm, Schlender, Borchert, Yaman, Kraatz, Morten Jechow, Norman Jechow, Klaka, Röwer