Victoria ohne Lebenszeichen

Udo Plate

Berlin (MOZ) Berlin. Die Oberliga-Fußballer von Victoria Seelow taumeln mehr oder weniger dem Abstieg in die Brandenburgliga entgegen. Nach der 0:5-Schlappe bei Tennis Borussia Berlin stecken die Mannen um Spielertrainer Sebastian Jankowski bis zum Hals im Schlamassel – exakter auf dem ersten Abstiegsrang.

„Der Unterschied zwischen den Gastgebern und unserer Mannschaft war leicht auszumachen. Während Tennis Borussia das Rennen um die Meisterschaft mit dem Liga-Primus Optik Rathenow mit Macht angenommen hat, haben bei uns etliche Spieler noch nicht begriffen, dass wir mitten im Überslebenkampf stecken. Da müssen einige Akteure dringend ihre Einstellung zum Oberliga-Fußball überprüfen. Wir können uns sicherlich nicht mit dem Titelanwärter TeBe vergleichen, der unter semiprofessionellen Bedingungen die laufende Saison absolviert. Aber an der Einstellung, Bereitschaft, Leidenschaft und Aggressivität jeden einzelnen Spielers ändern das nichts. Da muss sich jeder Akteur an die eigene Nase fassen. Nur das Trikot spazieren tragen zu wollen, reicht selbst für einen überdurchschnittlichen Fußballer in der Oberliga nicht. Die Leistungsgrenze ist da in ganz anderen Ebenen angesiedelt. Das gilt nicht erst seit der Niederlage bei Tennis Borussia Berlin für einige Victorianer“, ließ Seelows Teammanager Jörg Schröder nach der neuerlichen 0:5-Klatsche im Mommsenstadion seinem Ärger freien Lauf.

Wie dem auch sei, an einer Erkenntnis führt der abermals enttäuschende Auftritt des Seelower Ensembles nicht vorbei: Der Tabellenachte der Vorsaison ist in der zuletzt offenbarten Form ein handfester Abstiegskandidat.

Die Mannschaft spielte über weite Strecken ängstlich, zaghaft und ohne jegliches Selbstvertrauen. Vielmehr öffneten die Victorianer sperrangelweit die Tür für die Hauptstädter: Und die Elf von Thomas Brdaric spazierte mit einem 5:0 (3:0)-Heimerfolg lässig hindurch. Die Platzherren präsentierten sich vom Anpfiff, des wenig geforderten Unparteiischen Florian Strübing, weg motiviert und bis in die Haarspitzen hinein konzentriert, während die Schützlinge von Spielertrainer Sebastian Jankowski, wenn überhaupt, nur punktuell Lebenszeichen sendeten. Doch trotz optischer Überlegenheit dauerte es bis zur 21. Minute, ehe der zu diesem Zeitpunkt längst überfällige Führungstreffer fiel. Rifat Gilici vollendete eine sehenswerte Kombination mit einem artistischen Seitfallzieher zum 1:0.

In der Folgezeit blieben die Gastgeber klar spielbestimmend und das 2:0 ließ nicht allzu lange auf sich warten. Seelows Abwehr konnte das Spielgerät gleich mehrfach nicht aus der Gefahrenzone befördern. Nutznießer war Marco Karim Benyamina, der konsequent einlochte. Bis zum 3:0-Pausenstand durch einen von Thiago Rochenbach da Silva verwandelten Foulelfmeter vergingen dann noch acht Minuten.

Nach dem Seitenwechsel agierten die Gäste auf verlorenem Posten. Wiederum übernahm der Favorit von Beginn an die Initiative. Seelow gelang es kaum einmal, den Kontrahenten aus dem eigenen Strafraum, geschweige aus der eigenen Hälfte, zu halten. Die Heimelf schlug aus der deutlichen Überlegenheit jedoch zunächst keinerlei Kapital. Vielmehr erarbeiteten sich die Victorianer die Möglichkeit zu verkürzen, doch Robert Budzalek übersah den wesentlich besser postierten Marcel Georgi, und so wurde sein Schuss leichte Beute für den unterbeschäftigten Tennis-Schussmann Stephan Flauder (52.). Doch just in dem Moment, als die Gäste sich ein wenig aus der Umklammerung zu befreien schienen, schlug die Brdaric-Elf gnadenlos zu: Tino Schmuncks abgefälschter Schuss landete unhaltbar für Gästekeeper Rafal Lopusiewicz zum 4:0 im Seelower Gehäuse.

Nach hinten raus gab es dann doch noch ein kurzes Mitmachen der Gäste und sie kamen zu der einen und anderen guten Gelegenheit. Doch weder Marcel Georgi (72.75.) noch Sebastian Jankowski (77.) oder Florian Matthäs (78.) gelang etwas Zählbares. Das blieb am Sonnabend einzig und allein der Heimtruppe vorbehalten. Der kurz zuvor eingewechselte Dominik Rilov ließ sich nicht lange bitten und lochte das runde Leder zum 5:0 ein (81.). Selbst der Ehrentreffer blieb den Victorianern verwehrt, da Jankowski in der Schlussminute nochmals am glänzend reagierenden Torsteher Flauder scheiterte.

Victoria Seelow: Rafgal Lopusiewicz – Nabiel Nasser, Sebastian Lawrenz, Dawid Jankowski, Evgenejs Kosmacovs – Florian Matthäs (86. Max Nürbchen), Dustin Berger (54. Piotr Simbieda), Pawel Noga, Sebatsian Jankowski – Robert Budzalek (69. Tobias Fiebig), Marcel Georgi