Nichts Neues aus dem Sportzentrum

Hans-Joachim Haarbrandt

Eberswalde Auch im 20. Saisonspiel der Handball-Brandenburgliga hat es der 1. SV Eberswalde nicht geschafft, den ersten Sieg einzufahren und verlor das Heimspiel gegen die HSG Ahrensdorf/Schenkenhorst mit 21:31. Damit bleiben die Barnimer ohne einen Punkt auf dem letzten Platz. Jetzt haben die Eberswalder nur noch in Freienwalde und zu Hause im letzten Saisonspiel gegen Wildau die Möglichkeit, vielleicht doch noch einen Punk zu erringen.

Im Spiel gegen die HSG Ahrensdorf/Schenkenhorst mussten die Eberswalder weiterhin auf ihren stärksten Angreifer Moritz Assmann sowie auf Torhüter Carsten Meyer verzichten. Sebastian Hinz im Tor des 1. SV bot jedoch eine starke Leistung.

Die Spielgemeinschaft aus den Landkreisen Teltow-Fläming und Potsdam-Mittelmark hatte in der Eberswalder Sporthalle den besseren Start erwischt und führte in der 15. Minute mit 7:0. Die Gastgeber konnten die gut organisierte Deckung der Gäste einfach nicht überwinden. Die Aufbaureihe der Eberswalde kam gegen die groß gewachsenen Spieler der HSG lange nicht zum Zuge. Die Südbrandenburger brachten dagegen immer wieder ihre Kreisläufer in gute Positionen und die nutzten dann ihre Chancen zum Torerfolg. Paul Glase gelang nach knapp 15 Minuten das erste Tor für die Heimmannschaft. Das Team des 1. SV kam danach auch zu guten Chancen, aber die Hausherren nutzten sie nicht. Misa Skenderi vergibt einen Siebenmeter, Julian Kuhlmann bringt einen Abpraller vom Gästetorwart im Kasten der HSG nicht unter und auch Paul Glase scheitert bei einem schnellen Konter.

Ahrensdorf/Schenkenhorst hat weiter leichtes Spiel und keine Mühe, den Vorsprung weiter auszubauen. Das gute Zusammenspiel der Gästeaufbauspieler mit ihren Kreisspielern funktioniert weiterhin bestens und die Eberswalder Deckung bekommt keinen richtigen Zugriff. So geht es bis zu 25. Minute und einem 5:14-Rückstand für die Gastgeber. In den letzten fünf Minuten vor der Pause dann die beste Phase der Eberswalder. Mit vier Toren in Folge, je zwei von Julian Kuhlmann und Maximilian Stooß, können sie den Rückstand auf 9:14 verkürzen.

Den Schwung aus der Endphase der ersten Halbzeit nehmen die Gastgeber mit in die zweite Hälfte. Erneut ist es Paul Glase, der das erste Tor der Heimmannschaft erzielt. Danach trifft Nick Hoffmann dreimal und das Gastgeberteam ist wieder in Schlagdistanz. Beim 12:15 und beim 13:16 sind die Eberswalder bis auf drei Tore heran gekommen. In der 38. Minute dann ein Schock für die Gastgeber. Lukas Boldt, der bis dahin auf der linken Aufbauposition ordentlich gespielt hatte, verletzt sich am Knöchel und muss ins Krankenhaus gebracht werden.

Dadurch wird die Aufholjagd der Barnim gestoppt. Aus dem 13:16 wird ein 14:19 und die Mannschaft von der HSG Ahrensdorf/Schenkenhorst hat wieder Oberwasser bekommen. Nach 43. Minuten stand es trotzdem aber nur 16:20 und es war noch keine endgültige Entscheidung gefallen. Die Gäste machen aber weiter Druck und immer wieder spielen sie sich durch die löchrige Deckung der Gastgeber. Sie vergrößern den Abstand zum 1. SV weiter. Nach 50 Minuten ein weiterer Schock für die Heimmannschaft. Nick Hoffmann, der in der zweiten Halbzeit stark spielte, verletzt sich ebenfalls und kann nicht mehr eingesetzt werden. Nun fehlen den Barnimern beide Aufbauspieler und die cleveren Gäste nutzen jetzt die entstandenen Unsicherheiten in den Reihen der Gastgeber aus. Über die Stationen 17:25 und 19:29 erzielen sie einen klaren 31:21-Erfolg, der am Ende etwas zu hoch ausfiel. Die Mannschaft und die Eberswalder Fans haderten mit den beiden Schiedsrichtern und ihren Entscheidungen, mit denen sie sich benachteiligt fühlten. Aber in erster Linie müssen die Eberswalder die Schuld an der Niederlage bei sich selber suchen, zu viele Fehler im Spielverlauf verhinderten einen mögliches Erfolgserlebnis.

Jetzt wird bei den beiden restlichen Partien die Personaldecke der Eberswalder immer dünner und somit die Chance auf einen Punktgewinn immer unwahrscheinlicher. Gegen die starken Freienwalder am nächsten Sonnabend in der Kurstadt wird es somit fast unmöglich für die Barnimer, etwas Zählbars mitzunehmen.(hjh)

Eberswalde: Hinz, Müller; Boldt (2), Jonas, Hoffmann (3), Kuhlmann (2), Rethfeldt (1), Skenderi (1), Ludwig (1), Wielsch, Wielsch, Glase (4), Stooß (5), Zantow (2)