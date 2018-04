BI Klärschlamm holt sich Fachanwalt

Friedhelm Brennecke

Oranienburg/Leegebruch/Bärenklau (MOZ) Das Aktionsbündnis Contra KVA (Klärschlammverbrennungsanlage) hat sich juristischen Beistand geholt. „Wir haben jetzt einen Fachanwalt beauftragt, um uns in dieser Angelegenheit zu unterstützen“, sagt Martin Hinze vom Aktionsbündnis. Es sei derselbe Fachanwalt, mit dessen Hilfe 2003 schon die auf dem gleichen Germendorfer Grundstück geplante Energos-Müllverbrennungsanlage habe verhindert werden könne. Der Anwalt sehe gute Chancen, auch die Pläne für die Klärschlammverbrennungsanlage zu stoppen. Allerdings koste das auch Geld. Deshalb hat das Aktionsbündnis ein Konto bei der MBS Potsdam eingerichtet und bittet um Spenden: IBAN DE 78 160500004740040145; Zahlungsempfänger: Interessengemeinschaft; Verwendungszweck: Keine KVA in Germendorf. Außerdem soll am 16. Mai um 19 Uhr eine zweite Bürgerinformationsveranstaltung im Oranienwerk stattfinden.