Einmal Amazonas und zurück

Stephanie Fedders

Kraatz Kraatz. Die Kunstkate Kraatz bildete eine schöne Kulisse, um den 150. Geburtstag der bekannten Ornithologin Dr. Emilie Snethlage mit einer Ausstellungseröffnung zu feiern. Die Projektgruppe des Strittmatter-Gymnasiums hatte bereits am Ehrentag, dem 13. April, Blumen am Mausoleum niedergelegt und sich vorab die Ausstellung angesehen.

Am Sonnabend waren alle eingeladen, die sich für das Leben dieser außergewöhnlichen Frau interessieren. Mehr als 60 Gäste machten davon Gebrauch. Gleichzeitig nutzten viele ihrer Nachkommen die Vernissage zu einem Wiedersehen. Aachen, Bottrop, Wuppertal oder Nordseeküste – kein Weg war für die Familienmitglieder zu weit, um sich im Brandenburgischen zu treffen. Auch wenn die meisten Angehörigen beruflich gänzlich andere Wege einschlugen – stolz auf das außergewöhnliche Leben ihrer Vorfahrin dürfen alle sein.

Jeder Klappstuhl im Hause Röhken wurde gebraucht, so groß war der Andrang. Die Kunstkate war proppenvoll und Manuela Röhken – trotz jahrelanger Routine im Ausrichten von Veranstaltungen – „voll aufgeregt“. Das ehrliche Bekenntnis mitten in der Eröffnung war nicht zu überhören. Aber die Gastgeberin kam um die Zungenbrecher „Rio Irirí und „Rio Curuá“, nicht herum, waren das doch die Lebensräume der Xipaya und Kuruaya – indigene Völker am Amazonas, deren Lebensweise Emilie Snethlage beschrieben hat.

Die Ausstellung, die nun in Kraatz zu sehen ist, besteht aus Fotografien, die Objekte der Snethlage-Sammlung zeigen. 1914 entstanden die Aufnahmen von Halsketten, Ohrgehängen oder der Karuana, einem Zaubergerät, das bei Heilungsritualen verwendet wurde. Zugeordnet sind Bilder, die Mitglieder der Stämme bei der Schmuckanfertigung nach den Vorlagen aus der Sammlung zeigen. Damit dokumentieren sie ihren kulturellen Ursprung. Das ist für die Völker inzwischen lebenswichtig geworden, kämpfen sie doch „gegen die Vernichtung ihres Landes“, erklärte Manuela Röhken. Die Errichtung von Staudämmen oder der Abbau von Rohstoffen am Amazonas zerstört zunehmend ihren Lebensraum.

Das hat bei Emilie Snethlages Forschungen vor mehr als 100 Jahren noch keine Rolle gespielt. Für die Wissenschaftlerin, Naturforscherin und spätere Museumsdirektorin war dieser Teil Brasiliens terra incognita – unbekanntes Gebiet. Davon berichtete Dr. Beatrix Hoffmann-Ihde von der Universität Bonn. Die Alt-Amerikanistin ist schon seit Jahren Snethlage-Fan und erinnerte in ihrer Laudatio an den außergewöhnlichen Weg, den das Geburtstagskind von Kraatz bis nach Brasilien zurücklegte. „Sie war eine couragierte Frau mit einer ordentlichen Portion Gottvertrauen.“ Und einem Lebenswerk, das bis heute nicht nur Experten und Familienmitglieder fasziniert.