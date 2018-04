Neuer Abschnitt auf dem Fluss des Lebens

Kerstin Unger

Schwedt (MOZ) Ihre Jugendweihe werden die Schwedter Schüler beim Veranstaltungsauftakt 2018 am Sonnabendmorgen in zweierlei Hinsicht nicht vergessen. Es war eine eindrucksvolle Feier mit schwungvollen Programmteilen. Sie begann jedoch mit einer Evakuierung.

Es ging vielen der erwartungsvollen Teilnehmer und Gäste der ersten Jugendweihefeier dieses Jahres in Schwedt durch Mark und Bein, als sie um 9.03 Uhr den Großen Saal der Ubs. wieder verlassen mussten. Es war eine Vorsichtsmaßnahme, verursacht durch eine Styrophor-Kiste, die jemand am Hintereingang des Hauses abgestellt hatte. In so einem Fall wird heutzutage ein Sicherheitsszenario in Gang gesetzt. Zum Glück spielte das Wetter mit, sodass die Mädchen in ihren dünnen Festkleidchen nicht allzu sehr frieren mussten. Zehn Minuten später gab es Entwarnung von der Polizei und Aufatmen bei den Veranstaltern, denn einen großen zeitlichen Spielraum hatten sie nicht. Bereits um 11 Uhr war die nächste Feierstunde angesetzt.

Mit Popmusik auf der Harfe und Showtanz der Beasty Boxing Girls begann der Festakt nach dem Einmarsch der Jugendlichen aus zwei achten Klassen der Gesamtschule Talsand und der Schule „Am Schloßpark“. Dann sprach Mike Bischoff, Landtagsabgeordneter der SPD, zu den Teilnehmern. Es sei eine angenehme Aufgabe für ihn und immer wieder ein berührender Moment, hatte er vor der Feierstunde verraten. Seit 18 Jahren kommt er gerne dem Wunsch der Eltern nach, die Festrede zu halten. „Auch für mich ist das immer noch ein aufregender Tag“, gestand er ein.

Mike Bischoff verglich das Leben der jungen Leute mit einer Schiffsfahrt auf dem Fluss. Zu Hause ginge es bestimmt ab und an zu wie bei der „Meuterei auf der Bounty“, aber die Wogen glätten auch schnell wieder, vermutete er und bat die Jugendlichen um Geduld mit der „Erzeugerfraktion“. Bis sie endlich in Ruhe gelassen werden und auf eigenen Beinen stehen, sei es noch ein längerer, turbulenter Weg. Dabei werden die Eltern noch gebraucht, auch wenn der Sohn schon die Schuhgröße 43 trägt. Der Festredner forderte die Mädchen und Jungen auf: „Greift nach den Sternen, macht einen guten Schulabschluss, eine ordentliche Berufsausbildung oder gar ein Studium. Aber wichtig ist: Bewahrt euer Herz, findet euch selbst und überschätzt euch nicht!“

Für den Tag der Jugendweihe wünschte er den Jugendlichen, ihn so ausgelassen wie möglich und verrückt zu feiern, so wie das Leben eben sein wird. „Volle Kraft voraus für das Schiff auf dem Fluss des Lebens!“, gab er ihnen mit auf den Weg.

Übrigens hat auch Mike Bischoff im Schwedter Theater Jugendweihe. Nicht nur der Inhalt, auch die Garderobe hat sich seitdem geändert. Er bewunderte die schönen Kleider der Mädchen und die tollen Frisuren der Jungen. „Zu meiner Jugendweihe herrschten große Kragen an bunten Hemden vor und Schlaghosen“, erinnerte er sich.

Unter dem Beifall der Angehörigen wurden die Jugendweiheteilnehmer dann auf die Bühne gerufen. Hier erhielten sie von Mike Bischoff und Mitgliedern des Vereins Karthaus, der die Jugendweihen in Schwedt seit zwei Jahren organisiert, ihre Urkunden und Blumen. Statt eines Buches gab es diesmal eine Spardose aus Holz in Buchform sowie einen Fünf-Euro-Gutschein für das Musikfestival Poty, dass der Karthausklub im Sommer in der Oderstadt veranstaltet.

Bevor Mandy Meier als Verantwortliche des Karthausvereins für die Jugendweihe die Glückwünsche des Vorstandes überbrachte und die Feier beendete, gab es noch ordentlich was auf die Ohren, und zwar von der Band Funky Froxx aus Greifswald, die als jüngste Rockband Deutschlands gilt. Deren Mitglieder hatten zwar auch erst im vorigen Jahr Jugendweihe, machen aber schon seit 2013 zusammen Musik. Zum Abschluss spielten sie den passenden und mitreißenden Titel „Heut’ ist ein richtig geiler Tag.“

Danach hieß es für alle Gäste flugs den Saal räumen, denn die Gäste des nächsten Durchganges für die beiden anderen achten Klassen der Talsandschule und des Evangelischen Schulzentrums Tabaluga standen schon vor den Türen.

Am nächsten Wochenende geht es mit den Jugendweihefeiern in Schwedt weiter. Dann stehen die Achtklässler des Gauß-Gymnasiums und der Oberschule Dreiklang auf der Bühne. Am 28. April beginnen auch die Jugendweihen in Angermünde mit den drei Feierstunden der Einstein-Gymnasiasten. Am 5. Mai folgen die vier achten Klassen der Ehm Welk-Oberschule.