Wandläufer in Joachimsthal

Neue Perspektiven: In Joachimsthal konnte man seinen Blick auf die Welt am Sonnabend mal ganz praktisch verändern. In der Waagerechten, über den Dingen schwebend, sieht doch alles ganz anders aus. Oliver Pester läuft die neun Meter tiefe Wand mit Leichtigkeit und schönstem Lächeln hinab. © Foto: Thomas Burckhardt

Susan Hasse

Joachimsthal (MOZ) Ganz im Zeichen des Überlebenstrainings stand das Wochenende in Joachimsthal. Der Kulturverein Heidekrug 2.0 veranstaltete seine alljährliche Outdooraktion. Teilnehmer konnten sich am Amtsgebäude abseilen, Schafe scheren und daraus Wolle herstellen.

Eine wahrlich spektakuläre Abseilaktion hat das Kulturhaus Heidekrug 2.0 am Samstagvormittag am Amtsgebäude veranstaltet. Die Teilnehmer konnten die neun Meter hohe Wand herunterlaufen. Was zwar kinderleicht klingt, erfordert am Rande des Fensters Mut und Überwindung. Der Erste, der sich traute, war Andreas Markert. Er stieg todesmutig aus dem dritten Stock des Amtsgebäudes am Joachimsplatzes aus dem Fenster und lief – wohlgemerkt waagerecht – und schnurstracks, mit Blick neun Meter in die Tiefe gen Boden. Die Zuschauer unten hielten den Atem an, aber Andreas absolvierte die Mutprobe mir Bravour. „Es ist ganz leicht“, so sein Kommentar. „Man spürt den Druck der Gurte und fühlt sich sicher“, so der Cottbuser nach seinem Lauf. Rund 40 Wandläufer nutzten an diesem sonnigen Vormittag die Chance dieser vollkommen neuen Körpererfahrung. Der jüngste Teilnehmer war sechs Jahre alt, der Ältste immerhin 53. Die Sorgen der Verwaltung, die Fassade zu beschädigen, blieben unbegründet. Das professionelle Team um Sven Unger vom Kletterpark Schorfheide sorgte nicht nur dafür, dass alle unversehrt den Boden erreichten, sondern auch dass der Putz nicht bröckelte.

Eine weitere Station des Outdoor-Survival-Wochenendes fand schließlich im Kranichdorf Parlow statt. Mathias Hermann, Landwirt im Nebenerwerb, war auf seinem Hof Gastgeber des Projektes „Schafwolle“. Gezeigt wurde der gesamte Verarbeitungsprozess von Schafwolle. Der Weg vom Schaf bis zum fertigen Pullover ist, im Gegensatz zur Fahrt ins nächste Kaufhaus, durchaus schweißtreibend und stolprig. Das Naturprodukt Wolle muss zunächst sorgfältig gekämmt werden, um es vom Gestrüpp des Wiesenlebens zu befreien. Dann wurde mit Hilfe von manuellen Spinnrädern die Fäden gesponnen. Es braucht Übung und Geschick, sonst reißt der Faden. Zwei mühsam hergestellte Einzelfäden ergeben schließlich den fertigen Faden, der noch gewaschen wird und zum Knäuel gerollt auf fleißige Strickhände wartet. Ebenfalls aus Wolle wird das Trendprodukt Filz hergestellt. In der Filzwerkstatt konnten die Kinder eigene Deckchen und Kugeln herstellen. Die Wolle wird mithilfe von Seifenlauge geweicht. Anschließend muss gerollt, geknetet und gedrückt werden, um die Wollfäden miteinander zu verknüpfen. Viel Phantasie zeigten die Kleinen und filzten unter Anleitung von Susann Pester Bäume, Herzen und Schwarz-Rot-Goldene Flaggen.

Höhepunkt des Nachmittags war schließlich das Scheren eines Schafes. Zunächst musste das Tier eingefangen werden. Mit einigen Tricks gelang dies. Mit sicherer Hand befreite Hermann das Tier von seinem dicken Winterfell. Etwas kahl, aber dennoch zufrieden wirkend, rannte das Tier anschließend zur Herde zurück. „Insgesamt ein spannender Tag voller Action, neuen Erfahrungen und Spaß“, resümiert Jens-Thilo Weise, der dem Verein vorsteht.

Für die weniger Aktiven bot dagegen schon der Freitagabend Zerstreuung und neue Perspektiven. Der Film einer Nomadenfamilie in der Mongolei gab Einblicke in das Leben in einem der spärlich besiedelsten Länder der Erde. Am Sonntagabend war dagegen echte Prominenz im Heidekrug zu Gast und nahm die Gäste auf eine Reise in eine völlig andere Welt mit. Misha Schoeneberg, einst Manager der Randale-Band Ton Steine Scherben, las aus seinem Buch „Siddhartha Highway“ und zeigte Fotos und Filme seiner Indien- und Nepal-Reisen. Schoeneberg pilgerte mit Mönchen zu den sonst für Ausländer unzugänglichen und verborgenen heiligen Stätten des Buddhismus.

Im kommenden Jahr will der Joachimsthaler Verein wieder eine große Outdoor-Veranstaltung organisieren. Derzeit läuft das Brainstorming für neue Ideen. Die Vorschläge reichen vom Besen binden bis zum Steine schlagen. Es wird wohl was Handfestes, da sind sich alle einig.