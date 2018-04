Über allem steht die Teamarbeit

Nadja Voigt

Neulewin (MOZ) Zum Orientierungslauf der Jugendfeuerwehren des Amtes Barnim-Oderbruch hatten die Neulewiner am Sonnabend eingeladen. Mit dabei: 72 Kinder aus Neutrebbin, Alttrebbin, Neurüdnitz, Reichenow/Herzhorn, Prötzel, Sternebeck und Neulewin. Spielerisch, aber auch anspruchsvoll, wurde so feuerwehrtechnisches Wissen abgefragt. Da mussten Einsatzgeräte erkannt werden, Schätzungen vorgenommen und Rätsel gelöst werden. So lautete das Lösungswort, dessen einzelne Buchstaben im ganzen Dorf verteilt lagen, „Feuerwehrauto“ für die Bambini oder „hydraulische Schneidgeräte“ oder gar „Unterflurhydrantenschlüssel“ für die Jugend A und B. Darüber hinaus sollte der Feuerwehrnachwuchs zwischen vier und 16 Jahren, nach Altersgruppen gestaffelt, seine Geschicklichkeit unter Beweis stellen und Abläufe erkennen können.

„Bei allen Aktionen stand jedoch die Teamarbeit im Vordergrund“, sagte Philipp-Kai Dewitz von der Neulewiner Wehr – und vor allem frisch gebackener stellvertretender Amtsjugendwart. Erst seit zwei Wochen bekleidet er dieses Amt und sah dem ersten Orientierungslauf mit ein bisschen Aufregung entgegen, wie er gestand. Allerdings ist er seit über zehn Jahren in der Freiwilligen Wehr aktiv, zuletzt auch als Betreuer der Jugendwehr. Und kann sich selbst noch gut an zurückliegende Orientierungsläufe erinnern. „Das hat immer Spaß gemacht“, so der junge Mann. Und danach sah es auch bei den Kindern und Jugendlichen aus, die zwischen 8.30 und 12 Uhr in Neulewin aktiv waren. „Sie werden mit Spiel und Spaß an die Sache herangeführt“, betonten Dewitz und der Neulewiner Jugendwart Heiko Schmidt. Er und sein fünfköpfiges Team hatten den Tag und alle Aktionen aufwendig vorbereitet. „Dafür gebührt ihnen besonderer Dank“, wie Philipp-Kai Dewitz bei der Übergabe der Teilnahmeurkunden betonte. Dabei dankte er auch den engagierten Jugendwehren in den einzelnen Orten und den Eltern, die ihre Kinder bei ihrem Hobby unterstützen.

Als nächstes lädt die Neulewiner Feuerwehr die Bürger des Dorfes zum Maifeuer ein. Am 30. April wird es ab 19.30 am alten Info-Punkt, neben dem Feuerwehrdepot, gesellig.(nv)