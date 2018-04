Jugendchor auf Spendentournee

Jörg Hanisch

Neuzelle Auf Drei-Länder-Tournee durch Deutschland, Österreich und die Schweiz begeisterten 13 Sängerinnen und Sänger aus Südafrika das Neuzeller Publikum und hochrangige Gäste im Refektorium des ehemaligen Klosters. Der Chef der Rahnschulen, Gotthard Dittrich, sowie der Neuzeller Schulleiter Michael Tomkinson und Bürgermeister Dietmar Baesler ließen es sich nicht nehmen die Gäste mit ihrem Leiter Florian Krämer willkommen zu heißen.

Mit einem Feuerwerk afrikanischer und afrikanisierter internationaler Lieder vermittelten die Jugendlichen unbändige Lebensfreude, die irgendwie sofort auf das Publikum übersprang. Ein Knistern lag in der Luft und das kam nicht von ungefähr.

Florian Kräner versuchte das ein wenig zu erklären. Die Gesangsformation „Vulingoma 2018“ war extra für diese Tournee zusammengestellt worden und verfolgt das Ziel, Geld zu sammeln für ein Paradies inmitten der Townships von Kapstadt, das Florian Krämer vor 15 Jahren gründete. Dort entstand eine ganz besondere Farm mit perspektivisch zwölf Waisenhäusern in denen je zwölf Kinder und Jugendliche wohnen sollen mit Schule, Hort, Schreinerei, Feldern, Sportplatz, medizinischen Einrichtungen. „Wir sind stolz auf das bisher erreichte und freuen uns, wenn wir die Entwicklung unserer Betreuten sehen, die an Unis studieren, in der Schreinerei oder auf den Feldern lernen und immer wieder zurückkehren, denn wir sind ihre Familie. So wie andere zu ihren Eltern oder Großeltern fahren, kommen unsere Leute in unser Projekt zurück und helfen bei Schulaufgaben und anderen Dingen“, erzählt der Gründer dieses Paradieses in der Millionenmetropole Südafrikas und nennt beeindruckende Zahlen: „Gleich neben uns gibt es ein Areal, auf dem auf drei mal sechs Kilometern Fläche rund 1,6 Millionen Menschen ohne Kanalisation, Wasseranschluss und Strom leben.“ Südafrika sei geprägt von Armut, HIV-Infektionen und einer hohen Kriminalitätsrate. Die Landbevölkerung zieht es in die Städte, um Geld zu verdienen und das führt zu den Townships der unterschiedlichsten Art. Allgemein könne man diese in in drei Kategorien teilen, in die für Weiße, in die für Farbige und die für Schwarze. Untermalt von einem Bildervortrag waren das sehr interessante Einblicke in eine vollkommen fremde Lebenswelt. Deshalb ist es für Florian Krämer so wichtig, weiter an und in diesem Projekt zu arbeiten, denn längst sind nicht alle Pläne umgesetzt. Um das zu erreichen, geht es alle zwei Jahre auf Tournee, jedes mal mit anderen Bewohnern und bereits zum zweiten mal über Neuzelle.

In den „Open Gates“, dem Kinderheim für verarmte, vernachlässigte, missbrauchte und verwaiste Kinder in Kapstadt „Vulamasango“ gelingt auf fünf Hektar Fläche die psychische, soziale,emotionale und interkulturelle Förderung der Kinder und Jugendlichen, die getragen wird von gemeinnützigen Spenden für die der Jugendchor „Vulingoma 2018“ auch in Neuzelle warb.