Zauberei zum Jubiläum

Nadja Voigt

Falkenberg (MOZ) Seit 20 Jahren gibt es die Falkenberger Kita „Spatzennest“. Grund genug, eine Woche lang zu feiern. Mit dem Zirkus „Zack“ übten die Kinder der Falkenberger Kita die ganze vergangene Woche ihr Festtagsprogramm. Und das begeisterte in der rappelvollen Turnhalle am Sonnabend. Da hatten die Kita-Mitarbeiter zu einem kleinen Festakt eingeladen. Allen voran Leiterin Ute Wieland, die in ihrer Ansprache auf bewegte Zeiten zurückblickte. Und daran erinnerte, dass 1998 nicht wenige im Dorf mehr oder weniger laut darüber nachdachten, ob Falkenberg überhaupt eine Kita brauche. „Mit 50 Kindern hat die Einrichtung damals angefangen, heute sind es 83“, unterstrich Ute Wieland. Hinzu kommen 63 Hortkinder.

16 Erzieherinnen und technische Kräfte kümmern sich um einen reibungslosen Ablauf und eine pädagogisch fundierte Betreuung. „Wir sind ein sehr gutes Team“, sagte Ute Wieland. Und unterstrich auch das gute Verhältnis zu den vielen engagierten Eltern. Darunter sind nicht nur Familien aus Falkenberg. Gezielt würden sich Eltern für das „Spatzennest“ entscheiden, so Ute Wieland weiter. Ganz besonders freute sie sich, dass unter den Festtagsgästen auch ehemalige Kolleginnen waren. Und die frühere Leiterin hätte ohnehin einen festen Platz im Herzen aller.

Bevor es zu Kaffee und Kuchen in die Kita ging, zeigten die Kinder etliche kleine Kunststücke – egal ob als Zauberer, kleine Reiter oder mutige Akrobaten. Zuvor gab es auch ein Geburtstagsgeschenk von der Ortsvorsteherin: Ein Rutschauto für die Jüngsten.(nv)