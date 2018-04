Jugendfeuerwehren werben für ihre Zunft

Ulf Grieger

Ortwig/Golzow (MOZ) Bereits um 9 Uhr begann am Sonnabend für die 32 Kinder und Jugendlichen, die Mitglieder der Letschiner Jugendfeuerwehr sind, der Übungstag. Der Nachwuchs der Blauröcke hat sich für die nun beginnende Trainings- und Wettkampfsaison viel vorgenommen, informiert Christian Zupp auf dem Ortwiger Übungsplatz. Gemeinsam mit den Ausbildern Björn Sprecher, Mario Bork, Hardy Kienitz, Sibylle Manthey, Sabrina Preschel sowie Jenny, Kevin und Guido Krienitz will er am 9. Juni, wenn sie auf dem Letschiner Sportplatz Gastgeber der Bereichsmeisterschaften der Jugend sind, mit den Teams gut abschneiden. „Erstmals werden wir auch mit einer Mädchenmannschaft antreten“, so Zupp.

Um für den Wettkampfbetrieb mobil zu sein, wollen sie sich einen größeren Anhänger anschaffen. Um den finanzieren zu können, hatten die Feuerwehrleute voriges Wochenende zur Schrottaktion aufgerufen. Mit einer beeindruckenden Bilanz: 22 Tonnen Schrott stellten die Einwohner aller zehn Ortsteile bereit. 2572 Euro wurden damit eingenommen. Das ist der finanzielle Grundstock für den Anhägerkauf. Zupp dankte allen, die dazu beigetragen haben. Und verband das mit dem Aufruf, die Reihen der Feuerwehren zu stärken. Jeden Sonnabend sind die Nachwuchsbrandschützer von 9 bis 11 Uhr auf dem Übungsplatz in Ortwig. Ihr Motto: „Jugend von heute — Retter von morgen“.

Dass ohne die Unterstützung der Eltern, Firmen und Partner eine Jugendarbeit der Feuerwehr fast undenkbar wäre, das machten auch die 32 Mitglieder der Golzower Jugendfeuerwehr mit ihren Betreuern unter Leitung von Angela Kopp bei ersten Feuerwehr-Sponsorentag deutlich. Vor zahlreichen Gästen zeigten die Nachwuchsbrandschützer, wie gut sie die Technik beherrschen und mit welchem Eifer sich bei der Sache sind,.

Angela Kopp informierte überdie sportlichen Erfolge und die Verwendung der Sponsorengelder. Bürgermeister Frank Schütz zollte vor allem der geleisteten ehrenamtlichen Arbeit großen Respekt: 1900 Arbeitsstunden haben die Betreuer, je Gruppe gibt es davon zwei, im vorigen Jahr geleistet. Aktuell trainiert das Team die Gruppe der unter Zehnjährigen sowie zwei Gruppen von zehn- bis 14-jährigen Jungen und eine Gruppe mit zehn- bis 14jährigen Mädchen. In der Altersstufe der 14 bis 18-Jährigen gibt es keine Golzower Mannschaft. „Viele können wegen ihrer Ausbildung nicht und einige haben wir in die Einsatzabteilungen übernommen“, klärte die Jugendwartin auf. „Wir wollen uns bei allen für die Unterstützung bedanken“, machte sie deutlich. Im Anschluss moderierte Marco Zich die Vorführung der Jugendwehr in den Wettkampfdisziplinen. (ulg)