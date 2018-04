Einwohner bringen Ort auf Vordermann

Stefan Lötsch

Mixdorf (MOZ) Am Spielplatz wurde der Hügel mit Mutterboden aufgefüllt, die Bushaltestellen wurden gereinigt, das Geländer am Dorfteich gestrichen und die Flächen dort in Ordnung gebracht. Die Fläche auf dem Friedhof für historische Grabsteine wurde erweitert. Der Heimatverein hat Informationstafeln zu historischen Gebäuden im Ort aufgestellt. Bäume und Sträucher wurden geschnitten: Das sind einige von insgesamt elf Projekten zu denen die Mixdorfer am Sonnabendmorgen aufgerufen waren mitzumachen. 140 Mixdorfer waren schließlich dem Aufruf von Bürgermeisterin Marlies Janisch gefolgt und hatten sich an einem der Projekte beteiligt. Der Frühjahrsputz findet seit vier Jahren unter dem Motto „18 Stunden für meinen Heimatort“ statt. Auf einer Postkarte konnte man sich die geleisteten Stunden abstempeln lassen. Eine ausgefüllte Karte, so Marlies Janisch, kommt in diesem Jahr zur Jubiläumsfeier 650-Jahre Mixdorf in eine große Lostrommel, wo attraktive Preise winken. Nach getaner Arbeit gab es am Freizeitzentrum eine Bratwurst und Getränke.

In diesem Jahr wurde der Ort besonders auf Vordermann gebracht. Denn die Mixdorfer erwarten in wenigen Woche viele Gäste. Vom 14. bis 17. Juni findet das große Fest zum Jubiläumsjahr statt. Schon seit vielen Monaten haben sich die Vereine des Ortes mit dem Ereignis beschäftigt, ein Programm vorbereitet. Unter anderem ist auch ein großer Festumzug geplant. Mit Bangen hofft man in Mixdorf deshalb, dass die Baustelle auf der B 87 rechtzeitig fertig wird. Denn die Straße durch Mixdorf dient als Umleitungsstrecke. Und nur, wenn dort kein Umleitungsverkehr mehr rollt, kann die Ortsdurchfahrt auch für den Festumzug gesperrt werden, so Marlies Janisch.(lö)