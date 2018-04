Gartenarbeit statt Stuhlkreis

Frauke Adesiyan

Frankfurt (Oder) (MOZ) Das war mehr Arbeit, als sie sich vorgestellt haben. Beate Fischbach, Sarah Melzer und viele Helferinnen machen am Freitagmittag ziemlich geschafft eine Pause von der Gartenarbeit. Gemeinsam wollen sie Beete im kleinen Park am Haus der Begegnung anlegen. Tomaten sollen hier wachsen, Erdbeeren, Paprika, Schnittlauch, Salat ... „Von Blumen hat man ja nichts, wir wollen Pflanzen, die man verwerten kann“, sagt die 34-jährige Beate Fischbach, von der die Idee zu dem Garten ursprünglich kam. Sie kommt seit einem knappen Jahr zum Haus der Begegnung, ist Mitglied der Gruppe Sonnenaufgang für junge Menschen mit Ängsten und Depressionen und begeisterte Hobby-Gärtnerin.

Doch eh geerntet oder auch nur gepflanzt werden kann, müssen die jungen Besucher vom Haus der Begegnung Steine und Wurzeln aus dem Boden holen, um ihn überhaupt urbar zu machen. Die Anbaufläche ist das neueste Projekt der noch wachsenden jungen Selbsthilfe (Juseffo). Mit drei Gruppen für Menschen mit Übergewicht, Suchtproblemen sowie Depressionen und Angststörungen sollen junge Menschen angesprochen werden, die oftmals sonst nicht den Weg zur Selbsthilfe finden. Dabei geht es, wie immer wieder betont wird, nicht um ein ständiges Besprechen der eigenen Probleme. „Auch mit diesem Gartenprojekt wollen wir weg von diesem Image Stuhlkreis“, verdeutlicht Christian Becker, Koordinator für die Juseffo.

Für Beate Fischbach und Sarah Melzer heißt Selbsthilfe auch: Zusammen anbauen und aus den Erträgen Salat machen, oder Smoothies. „Das schweißt zusammen und für mich ist es ganz nebenbei auch gleich sportliche Aktivität“, sagt Sarah Melzer, die sich in der Gruppe „Junge XXL“ engagiert. Wer will, wisse immer, dass Gesprächspartner da sind. Aber eigentlich wollen die beiden jungen Frauen lieber gemeinsam etwas schaffen. „Hier kommt man her, um abzuschalten“, sagt Beate Fischbach. Und dafür eigne sich die produktive Gartenarbeit ganz besonders.

Schon am Dienstag wollen sie sich wieder treffen, um die Pflanzen in die Erde zubringen. Per Whats App organisieren sie sich Gieß-Pläne und bei Engpässen hilft auch mal Christian Becker aus. Der sieht in dem neuen Projekt nur Vorteil: „Körperliche Aktivität, gesunde Produkte, Kreativität, gemeinsame Unternehmungen“, zählt er nur einige auf. Nicht zuletzt knüpft er an das Gartenprojekt auch die Hoffnung, dass noch mehr junge Menschen, die Angebote der jungen Selbsthilfe wahrnehmen. Derzeit kommen rund zehn Teilnehmer regelmäßig. „Aber der Bedarf ist da“, weiß Becker; auch über diese Zahl hinaus. Während übergewichtige Männer und Frauen eher leicht den Weg ins Haus der Begegnung finden und auch die Angebote für Menschen mit psychischen Problematiken wie Depressionen angenommen werden, sei es schwieriger, Selbsthilfe für Suchtkranke anzubieten.