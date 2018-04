Bauernvolk lädt zum historischen Dorffest ein

Irina Voigt

Petershagen-Eggersdorf (MOZ) In diesem Jahr wird es dank der Landeskirchlichen Gemeinschaft auch im Doppeldorf wieder ein Maifeuer am 30. April ab 20Uhr im Gewerbegebiet Eggersdorf-Süd geben. Darüber informierte Bürgermeister Olaf Borchardt die Gemeindevertreter am Donnerstag. Die Feuerwehr werde für das leibliche Wohl bei stimmungsvoller Musik sorgen. Die Kirchengemeinde habe erneut ihr Gelände der Gemeinde zur Verfügung gestellt. „Dafür herzlichen Dank an die Landeskirchliche Gemeinschaft“, sagte der Bürgermeister.

Und er lud auch zum Historischen Dorffest ein. Das organisiert bereits zum 20. Mal das Bauernvolk Eggersdorf am Herrentag (10. Mai) und lädt ins Gewerbegebiet Am Fuchsbau 5 ein. „Für das langjährige Engagement der Vereinsmitglieder und aller Mitwirkenden – unter ihnen seit vielen Jahren auch der Kinderhilfeverein, der für die Urlaubsbetreuung und Unterbringung von weißrussischen Kindern sammelt – möchte ich mich an dieser Stelle herzlich bedanken“, sagte Borchardt. (Iv)