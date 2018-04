Auf dem Weg zum Baden im Atlantik

Anke Beißer

Erkner (MOZ) „Warum macht ihr so was?“. Diese Frage wurde dem Erkneraner Stefan Eichenauer (57), Autobahnmeister, dem Grünheider Uwe Rutschke (59), Vorstandsmitglied bei Heizung und Sanitär Woltersdorf und dem Woltersdorfer Stefan Drawe (54), Transportunternehmer, in den zurückliegenden zwei Jahren mehrfach gestellt. Das Trio hat sich am Sonnabend, acht Uhr morgens, in ein Abenteuer gestürzt. Von Erkner ging es per Fahrrad in Richtung Westen – Ziel: La Rochelle am Atlantik.

„Junge, hast du Geld und Ausweis dabei?“, fragte Wolfgang „Toni“ Drawe (76) seinen Sohn beim Abschied am Friedensplatz-Kreisel. Hatte er, nur die Sonnenbrille fehlte und musste noch herangeschafft werden. 2014,2 Kilometer lagen da vor den Freunden. Fest stand nur: die erste Nacht in Bad Belzig, der Stopp an der belgischen Grenze, um sich von den Begleitern Sabine Mosler (55, Erkner) und Dirk Schindelasch (32, Köpenick) zu verabschieden, das Treffen mit den Ehefrauen Himmelfahrt in Paris sowie die Rückfahrt mit Bahn und Bus am 24. Mai.

Alles andere ist nur grob geplant. „Wir wissen ja nicht, ob wir mal ne Panne haben, was das Wetter sagt, ob die Ruhetage und der Weg so passen“, sagte Eichenauer vorab. 26 Kilogramm machte das Gewicht seiner Satteltaschen aus. „Es sollten eigentlich nur 20 werden“, gab der 57-Jährige zu und packte zuletzt den Plüschhasen „Möhrchen“ ein – den Talisman seiner sechsjährigen Enkelin Anna.

Für alle Drei ist eine so lange Rad-Tour eine Premiere. „Wir wollen Lebenserfahrung sammeln, schauen, ob wir als ,Ü 55’ so was überhaupt schaffen. Und wir wollen endlich den Sattel lieben lernen“, scherzte Rutschke vor dem Start. Das Trio hatte durchaus Lampenfieber, das allerdings erst am Freitagabend aufkam. „Jeder war bis zuletzt arbeiten.“ Jetzt freuen sie sich auf den Sprung in den Atlantik in knapp fünf Wochen. Denn der würde beweisen, dass sie sich den Traum vom Abenteuer erfüllt haben. (bei)