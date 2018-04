Großes Saubermachen in Schönow

Kerstin Unger

Schönow (MOZ) Teilweise ausgerüstet mit Harken, Eimern und anderen Utensilien trafen sich am Sonnabend rund 25 Frühaufsteher zum Arbeitseinsatz in Schönow. Wie immer hatten der Ortsvorsteher und der Schönower Sportverein zum Frühjahrsputz aufgerufen. Die Teilnehmer machten sich an verschiedenen Ecken des Dorfes ans Werk, um es für die nächsten Monate und die Höhepunkte, die in diesem Jahr anstehen, flott zu machen. Eine Gruppe harkte das alte Laub aus dem Schlosspark, am Ehrenmal und an der Kirche zusammen. Eine andere reparierte und strich die Bänke am See.

Die Ortsgruppe der Freiwilligen Feuerwehr Schönow war mit acht Mann und weiteren Einwohnern im Einsatz, um Bruchholz zu beseitigen und Ordnung auf verschiedenen Flächen zu schaffen. Viele Feuerwehrmänner sind zugleich im Sportverein wie Ortswehrführer Fred Kisicki. Seit 48 Jahren, so berichtet er, ist er dem Schönower SV schon treu. Auch in der Feuerwehr sind lang gediente Mitglieder wie Herbert Engelmann, der seit 38 Jahren dabei ist. Sie alle haben am Sonnabend tüchtig rangeklotzt und das Bruchholz zu einem großen Lagerfeuer aufgeschichtet, das in einer Woche beim Maibaumsingen angezündet werden soll. Auch das hat nämlich Tradition in Schönow. Klare Sache, dass die fleißigen Helfer vom Arbeitseinsatz dann auch mit dabei sind. „Wir Feuerwehrleute sind sowieso da, weil wir dort für die Sicherheit sorgen müssen“, sagt Fred Kisicki.

Eine weitere Gruppe war am Sonnabendvormittag am Sportplatz beschäftigt. Hier wurde unter anderem weiter am neuen Gerätehaus des Schönower SV gearbeitet, das in Zukunft die baufälligen Container ersetzen wird. Alles wird in Eigenleistung gemacht, berichten die Männer. Beim Arbeitseinsatz wurde die Zufahrt gemacht. Außerdem wurde mit dem Malern des Gerätehauses und dem Abdichten der Außenwände begonnen. Bis zur großen Jubiläumsfeier des nunmehr 90-jährigen Schönower SV zu Pfingsten soll alles tip-top sein.

Für die fleißigen Helfer des Arbeitseinsatzes gab es zum Mittag wie immer ein gemeinsames Eintopfessen: Erbsensuppe mit Bockwurst und Knackern.