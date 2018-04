Ein Himmel voller Probleme

Matthias Wagner

Eberswalde (MOZ) „Drei Engel für Deutschland“, so der Name des Programms, mit dem die „Leipziger Pfeffermühle“ am Freitagabend den rund 130 erschienenen Gästen im Haus Schwärzetal ihren Blick auf den aktuellen Zustand der Welt erklärte.

Ganz stilecht im Lichte des Themas, erschallte zu Beginn das Halleluja aus Händels Messias und ein ausnahmsweise besonders mut- und lustloser Gott, dargestellt von Matthias Nagatis, konsultierte seine Psychotherapeutin (Elisabeth Sonntag). Die gemeinsame Feststellung beider, dass der Himmel heute nicht mehr voller Geigen, sondern voller Probleme hänge, wurde gleichsam zum Motto der folgenden Szenen. Gott wurde von der Therapeutin kurzerhand krankgeschrieben.

Erika Moldenhauer aus Eberswalde hatte zum Geburtstag Theatergutscheine geschenkt bekommen. Sie entschied sich gemeinsam mit ihrem Mann Wolfgang für das Kabarett am Freitag. „Wir lassen uns überraschen. Satire mögen wir beide“, erklärte die Ruheständlerin vor Beginn. Das sächsische Kabarett-Ensemble, das im Jahr 1954 gegründet wurde, erlebten beide allerdings zum ersten Mal und wurden nicht enttäuscht.

So widmeten sich die Kabarettisten zunächst der allgegenwärtigen Überwachung durch Geheimdienste und soziale Medien. Es wehe ein frischer Wind aus Erich Mielkes Grab, so die Erkenntnis. Zudem ermögliche es die Digitalisierung, dass bald niemand mehr aus seinem Geburtsbett aufstehen müsse und dieses so gleich zum Sterbebett würde, lästerten sie. Aber auch die aktuelle Bundesregierung und die Bundeswehr bekamen ihr Fett weg. Die Texte des Stückes entstammten der spitzen Feder von Axel Cruse und Gernot Voltz. Einen deftigen Grund zum Spott lieferten auch die moderne Landwirtschaft und die Veganer. Sie würden als Öko-Faschisten anderen das Essen verbieten und mit Fleisch-Attrappen die Welt bekehren wollen. Umgekehrt würde ja auch niemand aus Hackfleisch Salatblätter formen und als Essen anbieten, so eines der Wortspiele.

Bernd Banaskiewicz, der beim Vorstellungsbeginn ein wenig skeptisch war, gefiel das Stück gut. „Die Darbietung habe sich stetig gesteigert“, so der Eberswalder begeistert. Auch für ihn und seine Frau war der Besuch der „Pfeffermühle“ eine Premiere. Zwar habe er das schon lange geplant, zumal ein Verwandter in Leipzig wohne, verriet er, es sei aber leider bisher noch nicht dazu gekommen, so dass der Wunsch witziger Weise nun in Eberswalde zur Umsetzung kam.

Die Leipziger „Pfeffermühle“ ist eines der ältesten und bekanntesten Kabaretts der ostdeutschen Kleinkunstszene. Das Ensemble bekam wegen ihres schwarzen Humors erstmals 1956 Ärger mit der DDR-Führung und stand immer wieder im Visier des Staatssicherheitsdienstes.(maw)