Selbst anfassen, machen, erfahren

Fabian Sauer

Bernau Für die Eröffnung der neuen Ausstellung „Denk um! Mach mit!" am Sonnabend in der Galerie Bernau haben sich Galerieleiterin Ann-Kathrin Rudorf und die vier teilnehmenden Künstler etwas Spezielles einfallen lassen. Die Besucher können die Kunstwerke nicht nur begutachten, sondern auch selbst kreieren - je nach „Spezialgebiet“ des entsprechenden Künstlers. „Wir wollen mit dieser Ausstellung nicht nur eine intensivere Auseinandersetzung mit bildender Kunst ermöglichen, sondern auch neue Beteiligungsformen eröffnen. Die Besucher sollen am besten selber anfassen, machen und erfahren“, erklärt Galerie-Leiterin Rudorf die zu Grunde liegende Idee der partizipatorischen Kunst.

So sind in den lichten Räumen in der Bürgermeisterstraße vier Stationen entstanden, an denen die Künstler auf ihre Arbeit eingehen und Neugierige direkt mitmachen können. An einem mit Papier, Blättern, Kleber und Pappe bedeckten Tisch hat sich beispielsweise der Bernauer Stephan Schmidt mit seiner Schreib- und Buchbindewerkstatt eingerichtet, um die Geschichten der Besucher in einer Mixtur aus Handwerk und Kunst zu Papier zu bringen und direkt als Buch zu binden.

Eine exotischere und gleichermaßen künstlerische Form der Vervielfältigung von Schrift bietet dagegen Jiaying Wu an. An der Station der 32-jährigen Kunststudentin haben Neugierige die seltene Gelegenheit, sich an der chinesischen Schreibkunst zu versuchen. Bereits seit ihrem sechsten Lebensjahr übt sich Jiaying Wu in der fernöstlichen Kaligraphie und Tuschkunst: „Mein Vater und Großvater haben Zuhause noch so geschrieben, und das hat schon als Kind meine Neugier geweckt“, erzählt sie.

Mit verschiedenen Pinseln aus Schaf- und Wisent-Haar werden die eleganten Schriftzeichen zu Papier gebracht. Wichtig ist dabei nicht nur die Haltung des Pinsels, auch Finger und Handgelenk sind gefragt. Um die elegant geschwungenen Zeichen in flüssigen Zügen zu Papier zu bringen, bedarf es viel Übung. „Dafür ist es aber auch sehr entspannend“, findet Marlies Sein, während sie sich an der komplexen Kaligraphie versucht. „Das ist ganz toll, zu sehen, wie feinfühlig die Zeichen entstehen. Ich muss da viel vergleichen und stellenweise auch eher malen“, resümiert die Bernauerin.

Auch das Projekt von Juan Camilo Alfonso Angulo findet großen Anklang. Über die Stolpersteine ist der kolumbianische Künstler auf das Thema „Erinnerung im offenen Raum“ gestoßen und recherchierte exemplarisch die Geschichte der jüdischen Familie Lehmann, die einst in der Bürgermeisterstraße lebte. Anhand dieses Beispiels arbeitet Angulo gemeinsam mit den Besuchern deren eigene Geschichte auf. Ein Angebot, das die Bernauerin Petra Stolle gern annimmt. Mit historischem Material wie Karten und Briefen ihres Vaters aus der Kriegsgefangenschaft möchte sich die 66-Jährige der eigenen Familiengeschichte künstlerisch nähern. „Ich habe gemerkt, dass Geschichte weiter wirkt. Deswegen möchte ich sozusagen die Wurzeln finden und das besser verstehen, was meinem Vater damals passierte", verrät Petra Stolle.

In den sechs Wochen, in denen die Ausstellung in der Galerie Bernau läuft, dürfen die Besucher nach diesem Prinzip jederzeit hereinspazieren und mitmachen. Zu den Öffnungszeiten werden dann mindestens ein oder zwei Künstler anwesend sein.