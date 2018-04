Veranstaltungen erinnern an Reaktor-Unfall

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Rund um den Jahrestag der Reaktorkatastrophe in Tschernobyl veranstaltet die Ortsgruppe des Solidaritätsdienst International (SODI) eine Tschernobylwoche, bei der auf die Folgen der Katastrophe und die Gefahren der Kernenergie hingewiesen werden. In diesem Jahr steht die Woche vom 22. bis 28. April unter dem Motto „Zehn Jahre Erinnerung für die Zukunft – vom GAU zur Energiewende.“ Auch in Eisenhüttenstadt sind Veranstaltungen geplant. Am Dienstag wird es im Oberstufenzentrum einen Vortrag mit anschließender Diskussion geben. Ab 14 Uhr findet in der Gesamtschule 3 eine Veranstaltung zur zehnjährigen Zusammenarbeit der AG Patenschaft und der SODI-Gruppe statt. Um 17 Uhr startet die Friedensfahrt. (lö)