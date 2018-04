„An die Seele denken“

Nadja Voigt

Neuenhagen/Insel (MOZ) Zur Premiere von „Das Wind-Ei“ luden am Sonnabend das „Theater Hoffnungsland“ sowie Christina Bohin und Andreas Unterberger ins Schloss Neuenhagen. In den historischen Gemäuern begrüßte der Hausherr die zahlreich erschienen Gäste. Und überließ sie dann den Protagonisten des neuen Stückes aus der Feder von Waltraud Fischer. Vor reduziertem Bühnenbild, dafür mit großem Ensemble und stimmigen Kostümen erzählten die Darsteller die Geschichte des „Wind-Eies“. Eines Eies ohne harte Schale, das es schützt. „Es ist sehr empfindlich“, erfuhren die Besucher gleich zu Beginn des anderthalbstündigen Stückes.

So empfindlich etwa wie die menschliche Seele. Denn um die geht es in dem Stück. Und wie fragil das menschliche Zusammenleben im Dorf sein kann. Denn Diebstahl, Zank und Streit, Verleumdung und Gewalt gefährden das menschliche Zusammenleben – in einem Theaterstück ebenso wie in der Realität. „Löscht das Feuer, bevor es groß wird“, rät Großmutter Ephigenia nachdem der Streit zwischen den Nachbarn außer Kontrolle gerät und später vor Gericht landet. „Aus Freundschaft wird Feindschaft, ein Funke wird zur lodernden Flamme“, heißt es im Flyer.

Doch „Das Wind-Ei“ regt nicht nur zum Nachdenken, sondern auch zum Schmunzeln an. Und wird nun in vielen Aufführungen des „Theaters Hoffnungsland“ zu sehen sein. So zum Beispiel am 5. Mai um 18 Uhr in der Kirche Hohensaaten, am 27. Mai um 16 Uhr in der Kirche in Neutornow und später auch an verschiedenen Orten in Berlin, Bad Freienwalde, Wriezen, Letschin und Gusow.(nv)