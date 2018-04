Wenn der Flussgott am Haken hängt

Am Haken: Mitglieder des Motoryachtclubs Eisenhüttenstadt haben am Sonnabend mit Hilfe eines Krans die Boote, die den Winter über in einer Halle standen, wieder zu Wasser gelassen. Die Saison ist damit eröffnet. © Foto: Stefan Lötsch

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Im Mielenzhafen in Eisenhüttenstadt hat die neue Saison begonnen. Am Sonnabend wurden mehr als 30 Boote mit Hilfe eines Krans aus dem Winterquartier wieder ins Wasser gehoben. Eisenhüttenstadt bietet sich als Ausgangspunkt für wunderschöne Bootstouren an.

Man soll ihn doch einfach „Oderskipper“ nennen, sagt der bald 80-jährige Berliner. Mit Hilfe eines Krans ist seine Yacht „Triton“ gerade aus einer Halle des Motoryachtclubs Eisenhüttenstadt aus dem Winterquartier vom Trockenen wieder ins Wasser gehoben worden. Am Liegeplatz im Mielenzhafen bereitet der „Oderskipper“ die Triton auf die kommenden Fahrten vor. Die sind allerdings nicht mehr so umfangreich wie früher. „Berlin“, nennt er sein Ziel. Noch vor einigen Jahren hat er von Eisenhüttenstadt aus die polnischen Gewässer erkundet, auch Bücher darüber geschrieben. Er spricht von wunderschönen Landschaften. „Meine Erfahrungen, auch bei der Begegnung mit Menschen, sind sehr positiv.“ Und er fügt noch an: Triton sei übrigens der Name für den Gott der Binnenschiffahrt.

Die großen Fahrten hat ein Mann aus Brieskow-Finkenheerd, der seinen Namen auch nicht nennen will, noch vor sich. Bisher hatte er ein Segelboot an der Müritz, ist nun auf eine Motoryacht umgestiegen und hat noch einen Liegeplatz im Mielenzhafen gefunden. „Er ist unser neustes Mitglied“, sagt Vereinschef Christian Lucko, fügt aber auch gleich hinzu: „Jetzt ist alles voll, wir haben keinen Platz mehr.“

44 Mitglieder hat der Verein, acht von ihnen haben inzwischen aus Altersgründen ihre Boote aufgegeben. Am Sonnabend wurden deshalb Yachten verschiedener Größe ins Wasser gelassen. „Die haben ein Gewicht zwischen sechs und elf Tonnen“, weiß Christian Lucko. „Die Boote werden immer größer. Zu DDR-Zeiten haben wir noch viel selbst gebaut.“ Was ein Außenstehender vielleicht mit angehaltenem Atem verfolgt, wenn der Kran die vielen Tonnen Boot in die Luft hebt, ist nicht nur für den Vereinschef reine Routine. In all den Jahren sei noch nie etwas passiert.

Während das Neumitglied aus Brieskow-Finkenheerd die Saison erst einmal nutzen will, um sein neues Motorboot einzufahren, werden viele Mitglieder wieder mit ihren Yachten die Gewässer erkunden – auch in fernerer Regionen. Dass bekommt der Verein gleichsam amtlich bestätigt. Denn die Mitglieder nehmen am sogenannten Fahrtenwettbewerb des Landesverbandes teil. Dabei wird, wie Christian Lucko erklärt, jeder gefahrene Kilometer gemeldet, in zwei Alterskategorien: Für die Älteren, die mehr Zeit haben und für die Jüngeren, die im Berufsleben stehen, deshalb nicht so oft eine Ausfahrt unternehmen können. Die Eisenhüttenstädter, wobei die Mitglieder auch aus Frankfurt, Berlin, Guben und sogar München kommen, sind da ganz vorne dabei, haben in dem Wettbewerb im vergangenen Jahr erneut den ersten Platz auf Landesebene belegt.

Wobei das Niedrigwasser auf der Oder immer wieder den Aktionsradius einschränkt. Christian Lucko bemerkt das, wenn der Fluss zu wenig Tiefgang hat, unter anderem ganz deutlich daran, dass dann die drei Gästeliegeplätze kaum in Anspruch genommen werden. 36 Gäste haben in der vergangenen Saison im Hafen festgemacht. Es gab schon Jahre, wo es weit über 100 waren. Wobei für manche Eisenhüttenstadt ein schönes Ziel ist, zum Beispiel als Ausgangspunkt für Ausflüge in die Planstadt und nach Neuzelle.