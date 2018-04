Legende aus vier Zutaten

Lisa Mahlke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Ein Besuch in der Frankfurter Brauerei zum heutigen Tag des deutschen Biers. Seit 1992 ist Jürgen Richter hier Braumeister. Nach all den Jahren ist es für ihn nicht langweilig, ein Bier zu brauen, das immer so schmecken muss, wie die Kunden es kennen.

Wasser, Malz, Hopfen und Hefe – laut deutschem Reinheitsgebot darf Bier nur diese vier Grundstoffe enthalten. Doch in den Supermarktregalen stehen zig verschiedene Biersorten. Die Unterschiede fangen schon bei der ersten Zutat an, weiß Jürgen Richter. „Jede Brauerei hat ihr eigenes Wasser“, erklärt der Braumeister des Frankfurter Brauhauses. Die Inhaltsstoffe des Wassers erzeugten im Bier bestimmte Charakteristika. Für das Frankfurter Pilsener zum Beispiel sei weiches Wasser erforderlich, weshalb es in der Wasseraufbereitung enthärtet wird. Frankfurt, stellt Richter fest, „hat anderes Wasser als Bayern“.

Auf dem Fensterbrett in seinem Büro in der obersten Etage stehen Halbliterflaschen mit der Aufschrift „Frankfurter Wasser“ – darin ist Brauwasser für den internen Gebrauch. Denn die Zeiten, in denen während der Arbeit in Brauereien Bier getrunken wurde, seien längst vorbei. „Ich weiß das auch nur vom Hörensagen“, so Richter, der seit 1985 vor Ort und seit 1992 Braumeister ist. Seit 1988 wird in Frankfurts Brauerei gebraut, davor sei an dem Standort nicht viel mehr als eine Baustelle gewesen.

Neben dem Wasser haben auch die anderen Stoffe einen Einfluss auf das Endprodukt Bier. In Mälzereien entsteht aus Sommerbraugerste Malz für Pilsener. Es gebe auch Spezialmalz, erklärt Richter, das beim Rösten ganze unterschiedliche Aromen hervorbringe. „Außerdem gibt es eine ganze Reihe verschiedener Hopfensorten, die ebenfalls unterschiedliche Aromen im Bier erzeugen.“ Die Hefen, die für den Gärprozess notwendig sind, bringen jeweils auch eine eigene Geschmacksnote ins Bier.

Der Eigengeschmack des Frankfurter Bieres habe mit den speziellen Hefen zu tun, sagt Richter. Sie werden im eigenen Labor immer wieder frisch herangezogen. „Es gibt eine bestimmte, eigene Technologie dazu“, kommentiert er geheimnisvoll und lächelt fast ein bisschen, „aber die ist mein Geheimnis.“ Gleichbleibend sei beim Frankfurter auch immer der Hopfen aus dem Hallertau, dem größten Hopfenanbaugebiet der Welt, sowie das Malz aus Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Polen.

Langweilig wird dem Braumeister trotz der vielen Standards nicht. „Wir arbeiten mit Naturprodukten, die Witterungseinflüssen unterliegen“, beschreibt er. „Das Malz, der Hopfen sind nicht immer gleich.“ Er müsse trotzdem sicherstellen, dass die Hefe Bier von gleichmäßig guter Qualität herstellt, das „so schmeckt, wie man es kennt.“ Das sei die tägliche Herausforderung in seinem Job, so Richter. Am Anfang war er in der Frankfurter Brauerei in verschiedenen Abteilungen der Herstellung und in der Abfüllung tätig, bis er als Braumeister die Verantwortung über die gesamte Bierherstellung übernahm.

Zwei bis drei Wochen vergehen, bis ein Bier abgefüllt werden kann. Durch gute Planung komme es laut Richter trotzdem nicht zu Engpässen bei kurzfristig höherem Bedarf – etwa bei so schönem Wetter wie vergangene Woche. „Wir sind ja nicht Neulinge“, sagt er. Feiertage seien vorher bekannt, ebenso Großereignisse wie die Fußball-WM. Diese seien genauso förderlich für den Bierverkauf wie schönes Wetter. „Man muss vorausschauend planen, sodass die richtige Menge in entsprechender Qualität zur Verfügung steht“, sagt er. Die Brauerei sei das ganze Jahr hoch ausgelastet; im Sommer allerdings mehr.

Der heutige Tag des deutschen Bieres ist in der Brauerei ein ganz normaler Arbeitstag – Zeit zum wertschätzen bleibt da nicht viel. Doch die muss sein, auch wenn der Bierkonsum in Deutschland seit Anfang der 90er-Jahre rückläufig ist – statt durchschnittlich 140 Litern sind es nur noch etwas über 100 Liter, die der Deutsche im Schnitt jährlich trinkt.