Freiwillige machen ihren Ort frühlingsfit

Jörg Kühl

Bornow (MOZ) Die Einwohner von Bornow haben am Sonnabend ihren Ort auf Vordermann gebracht. Etwa 40 Freiwillige nahmen an der Frühjahrsputzaktion teil. Der Älteste war Hans Schauer (86), die jüngste Emilia Larski (9). Jeder brachte passendes Werkzeug und Gerät mit: Feger, Scheren, Laubbesen, Motorsäge, Schubkarre. An mehreren Stellen waren Arbeitseinsätze zu beobachten: So wurde vor dem Dorfgemeinschaftshaus, dem ehemaligen Feurwehr-Gerätehaus, ein großer Stein aufgestellt. An ihm wird eine Tafel angebracht, die an die Ersterwähnung des Dorf im Jahr 1453 erinnert. Am 23. Juni, so kündigt es Ortsvorsteher Gernot Schulze an, will der Ort das 565-jährighe Jubiläum feiern. Auf dem Schild soll auch die Bornower Sage verewigt werden: Die Geschichte von der Mittagsfrau, unter Einheimischen auch als „Die Sensenfrau“ bekannt.

Im Zuge des Subbotniks wurden der Spielplatz renoviert, das Volleyballfeld gesäubert, Wege gefegt, Hecken und Gehölze geschnitten. Mitglieder der Evangelischen Kirchengemeinde strichen die Querriegel für den neuen Friedhofszaun. Neben dem Ortsvorsteher waren auch die Ortsbeiräte Sabine Engler und Mathias Larski dabei. Unterstützt wurden sie von zahlreichen Bürgern. So auch von den Familien Büttner und Remus, die jeweils zu sechst mithalfen. Nick Remus stellte Technik seiner Baufirma bereit. Der 32-Jährige Martin Schulze transportierte mit Pkw und Hänger, Grünschnitt ab. Auch für Bärbel Hallier, die in der Feldstraße wohnt, war es Ehrensache, mit anzupacken. Sie gehörte zu der Truppe, die Plätze und Wege harkte und fegte.

Zur Stärkung und zum geselligen Austausch gab es vor dem Dorfgemeinschaftshaus ein Stelldichein für die Helfer: Es wurde gegrillt. Die Frauen des Dorfs hatten Kuchen gebacken. Dieser wurde zusammen mit Kaffee verzehrt.

Ortsvorsteher Gernot Schulze blickte am Ende zufrieden. Das Dorf erstrahlt wieder in neuem Glanz. Die nächste Putzaktion ist im Herbst geplant. „Zweimal im Jahr packen wir hier alle mit an, das ist bei uns Tradition.“ Dennoch hat der Ortsbeirat Wünsche. „Der Dorfteich müsste dringend saniert werden!“, findet Matthias Larski. Gernot Schulze ärgert, dass zwischen den Betonpflasterstein des neuen Geh- und Radwegs bereits das Gras wächst. In dem Beeskower Ortsteil leben etwa 170 Einwohner.