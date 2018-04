Rund 1000 Euro für Brandopfer

Ruth Buder

Storkow Das Schicksal von Petra Burczyk und ihrer zehnjährigen Tochter Stella hat viele berührt. In der Nacht zum 11. April geht ihr Fachwerkhaus in Wendisch Rietz in Flammen auf, verursacht durch einen Kabelbrand in der unteren Veranda. Nur Dank der Hilfe der Nachbarn, die die um Mitternacht tief schlafende Mutter und Tochter im Obergeschoss lautstark wecken, können sie in letzter Minute das brennende Haus verlassen. Nur das Handy, die Handtasche, die Schulmappe und ein paar Sachen kann Petra Burczyk greifen. Bewohnbar ist das Haus nicht mehr, Mutter und Tochter sind nach einem kurzen Krankenhausaufenthalt in einer Ferienwohnung in Wendisch-Rietz untergekommen. „Dokumente sind verbrannt, meine Geburtsurkunde und mein Schwerbehindertenausweis, viele alte Erinnerungsfotos“, erzählt mit Wehmut Petra Burczyk, die an einer Krebserkrankung leidet und bei der Post arbeitet.

Nun steht sie hier am Sonnabend mit ihrer Tochter auf dem Marktplatz und freut sich, dass so viele Mitschüler von Stella und deren Eltern sich an dem Trödelmarkt zu ihren Gunsten beteiligen. Ganz viele Sachen von ihren Kindern hat Doreen Schulz-Geßner mitgebracht und hofft auf einen guten Umsatz. „Mehr können wir nicht machen, um zu helfen“, sagt die Mutter, die von Sohn Lukas, der mit Stella in die 4a der Storkower Grundschule geht, unterstützt wird. Organisiert haben den Markt Sophie Kroczek, Markus Nagler, Frank Gueffroi und Jens Müller, der Vater von Stella. Gekommen ist auch eine Vertreterin der Storkower Stadtverwaltung und die SPD-Landtagsabgeordnete Elisabeth Alter. „Sie hat mir Unterstützung beim Finden einer Wohnung in Storkow angeboten“, freut sich Petra Burczyk.

Zwar hatten sich die Organisatoren mehr Resonanz gewünscht, doch mit dem Erlös sind sie zufrieden. Allein aus dem Verkauf von Trödelsachen, Kaffee und Kuchen kamen 600 Euro zusammen. 475 Euro hat Petra Burczyk „zugesteckt“ bekommen. „Auch von Leuten, die ich gar nicht kenne. Meine Tochter und ich bedanken uns ganz herzlich bei allen.“ Petra Burcyk, die von der Versicherung nichts erwartet (das Haus gehört einer Erbengemeinschaft) hilft jetzt jeder Euro. „Wir brauchen Sachen und auch das Einrichten einer neuen Wohnung kostet.“(rb)