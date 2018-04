Bilanz lobt und zeigt Nachholbedarf auf

Irina Voigt

Strausberg (MOZ) Vertreter der Angehörigen der 119 örtlichen Freiwilligen Feuerwehreinheiten des Landkreises Märkisch-Oderland haben sich am Sonnabend zur Delegiertenkonferenz getroffen und einen neuen Kreisvorstand gewählt.

Hans-Dieter Kandzia, der den Kreisfeuerwehrverband Märkisch-Oderland acht Jahre geführt hat, trat nicht wieder an. Der inzwischen 68-Jährige habe mit seinem Einsatz sehr viel für den guten Ruf der Feuerwehr beigetragen, hieß es. Seit 1975 war er Wehrleiter, Kommandeur Brandschutzabteilung, stellvertretender Kreisbrandmeister und Gemeindewehrführer. Der Präsident des Landesverbandes zeichnete Kandzia mit dem Brandenburger Feuerwehrehrenkreuz in Gold aus. Das Feuerwehrsportteam schenkte ihm einen Präsentkorb mit Oderbrucher Leckereien und der alte Vorstand übergab ein Ehrengeschenk. Zu neuen Vorstandsmitgliedern wurden gewählt: Uwe Pranzner, Dennis Falk, Andreas Zwick, Christian Ziche, Frank Günzler, Gudrun Püschel, Klaus-Peter Püschel. Per Amt sind der Kreisbrandmeister Sebastian Nestroy, der Kreisjugendfeuerwehrwart Janko Poplien und der Beauftragte des Landrates Hartmut Sommer Mitglieder des Vorstandes.

Zuvor hatte der Kreiswehrführer Bilanz gezogen und die Einsatz- und Leistungsbereitschaft der 119 Wehren in MOL gewürdigt. Sie leisteten 2017 insgesamt 3412 Einsätze. Davon waren 464 Brände und 2726 technische Hilfeleistungen. Hinzu kommen 222 Fehlalarmierungen. Das entspricht bei Bränden und Fehlalarmen dem Niveau der Vorjahre, sagte Kandzia. Die Steigerung bei Hilfeleistungen um fast das Doppelte resultiere aus witterungsbedingten Einsätze.

Voraussetzung seien immer eine solide Aus- und Weiterbildung der Einsatzkräfte, moderne technische Ausrüstungen und Fahrzeuge. Neben Aus- und Weiterbildungen in den Standorten besuchten vergangenes Jahr 111 Kameraden Lehrgänge an der Landesfeuerwehrschule für Führungs- und Spezialkräfte und 410 Einsatzkräfte absolvierten die von der Kreisverwaltung organisierten 26 Lehrgänge an der Kreisfeuerwehrschule. Es wurden 635 Teilnehmer in der Atemschutzübungsstrecke auf ihre Leistungsfähigkeit getestet, das entspricht 85 Prozent.

Der Vorstand begrüßte Maßnahmen der Kreisverwaltung zur Sicherung des Qualifikationsniveaus der Führungskräfte, vor allem die Organisation von kreislichen Ortswehrführerlehrgängen. „Allerdings sehen wir manche Empfehlungen an die Träger des Brandschutzes, z. B. in Strausberg und Falkenberg-Höhe, als überzogen an“, hieß es.

Fahrzeuge und Ausrüstungen müssen nicht nur gut gepflegt werden, sondern sie müssen auch regelmäßig ersetzt und erneuert werden. „Nicht akzeptabel ist, dass bei uns immer noch neun Löschfahrzeuge aus DDR-Produktion im Einsatz sind“, sagte Kandzia. Es spräche auch nicht für die „richtigen Prioritäten im städtischen Haushalt, wenn die Müncheberger und Wriezener Einsatzkräfte öffentlich protestieren müssen, weil verschlissene oder ungeeignete Einsatzfahrzeuge oder Gerätehäuser nicht erneuert werden“. Aber voriges Jahr wurden auch zehn Einsatzfahrzeuge angeschafft. Ein Gerätehaus wurde 2017 neu gebaut und sechs modernisiert oder erweitert.

Im Leben der Kommunen sind die Feuerwehren unverzichtbar. Sie sind bei kulturellen Veranstaltungen Bestandteil und das nicht nur als Sicherheitsfaktor. Oft organisieren sie selbst Florianfeste, Tage der offenen Tür und feiern Jubiläen mit den Einwohnern und Gästen.