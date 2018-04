Deter und Reinhardt treten gegeneinander an

Siegmar Trenkler

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Eine Stichwahl zwischen dem CDU-Kandidat Sven Deter und SPD-Amtsinhaber Ralf Reinhardt soll nun am 6. Mai eine Entscheidung bringen.

Insgesamt 86 130 Wahlberechtigte waren laut Kreis-Wahlleiter Dietmar Tripke aufgerufen, den neuen Landrat zu wählen. Für einen Wahlsieg hätte einer der Kandidaten wegen des sogenannten Quorums mindestens 15 Prozent aller Wahlberechtigten auf sich vereinigen müssen. Dass das nicht gelang, liegt nicht zuletzt an der relativ geringen Wahlbeteiligung. Zwar hatten laut dem vorläufigen amtlichen Endergebnis 32,4 Prozent der Wähler abgestimmt. Dennoch bekam Amtsinhaber Ralf Reinhardt (40,7 Prozent) aber nur 11 250 Stimmen. Wenigstens 12 920 hätten es jedoch für einen Wahlsieg sein müssen. Er zeigte sich dennoch zufrieden. „Ich freue mich über das große Vertrauen, das die Menschen in OPR mir geschenkt haben. Gewünscht hätte ich mir, dass noch mehr Menschen an die Urnen gehen. Vielleicht glückt uns in zwei Wochen die Direktwahl“, so Reinhardt.

Mit ihm zieht auch der CDU-Kandidat Sven Deter, der 7 635 und damit 27,6 Prozent der Stimmen bekommen hatte, in die Stichwahl in 14 Tagen ein. „Die Mehrheit der Ostprignitz-Ruppiner möchte einen Wechsel, und wir werden für diesen Wechsel kämpfen“, gab sich Deter am Sonntagabend zuversichtlich. „Wir haben das Ziel erreicht, in den Endausscheid zu gelangen.“ Das gelang Deter und Reinhardt mit relativ klarem Vorsprung vor den drei weiteren Kandidaten. Christian Scherkenbach von der Linken kam auf 4 332 Stimmen – 15,7 Prozent der insgesamt gültigen abgegebenen 27 795 Stimmen. Petra Hentschel von der AfD sicherte sich bei dem Wahlgang 10,7 Prozent, und Hans-Georg Rieger von BVB/Freie Wähler bekam immerhin 5,3 Prozent der Stimmen.

Die, Frage, wie sich für die Stichwahl mehr Menschen mobilisieren lassen, müsse nun in den kommenden Tagen analysiert werden, schaute Deter voraus. Er habe das Gefühl, dass der Landrat von vielen nicht in seiner Wichtigkeit wahrgenommen werde. Dafür hatte er wiederholt Amtsinhaber Reinhardt verantwortlich gemacht. Der wiederum erklärte am Wahlabend, dass er hoffe, dass auch die andere Kandidaten erneut zur Wahl aufrufen werden.

Bei der Stichwahl ist die Wahlbeteiligung erfahrungsgemäß geringer als bei der eigentlichen Wahl. Vor acht Jahren hatten am 10. Januar 2010 noch 30,6 Prozent der Menschen ihre Stimme abgegeben. 14 Tage später waren es dann nur noch knapp 26 Prozent gewesen. Da seinerzeit auch im zweiten Anlauf niemand auf die erforderliche Stimmenzahl kam, musste schließlich der Kreistag entscheiden. Eine Wiederholung dieses Szenarios wollen die verbliebenen Kandidaten erklärtermaßen vermeiden.