Vermächtnis der Überlebenden bewahren

Friedhelm Brennecke

Oranienburg (MOZ) Noch 30 Überlebende der Konzentrationslager Ravensbrück und Sachsenhausen nahmen am Sonntag an Gedenkfeiern teil, um an die Befreiung der Häftlinge vor 73 Jahren zu erinnern. Das Vermächtnis der Überlebenden für alle Zeit zu bewahren, bleibe nationale Verpflichtung, sagte Monika Grütters in Sachsenhausen.

Die unvorstellbaren Gräuel der Nationalsozialisten in den Lagern würden erst durch Einzelschicksale begreifbar, so die Kulturstaatsministerin. Zeitzeugen hätten bisher den entscheidenden Anteil an der Aufarbeitung dieses verbrecherischen Kapitels deutscher Geschichte geleistet. Das Vermächtnis der Überlebenden an die nachfolgenden Generationen weiterzugeben, bleibe jetzt, da die Stimmen der Zeitzeugen mehr und mehr verstummten, die wichtigste Aufgabe, so Monika Grütters. Die Brandenburgischen Gedenkstätten als authentische Orte und zeithistorische Museen seien mit ihrer pädagogischen Arbeit künftig deshalb noch wichtiger, so die Kulturstaatsministerin.

Grütters und Brandenburgs Kulturministerin Martina Münch würdigten das kompetente Wirken der Stiftung, deren Arbeit durch Direktor Günter Morsch über 25 Jahre einzigartig geprägt worden sei. „Wir brauchen Ihre Stimme auch künftig“, sagte Grütters an Morsch gewandt, der Ende Mai in den Ruhestand geht.

Beide Ministerien betonten unmissverständlich, dass Gewalt, Fremdenhass und Rassismus keinen Platz in einer demokratischen und pluralistischen Gesellschaft haben dürften. Die Geschichte des Nationalsozialismus lehre, dass man aktuellen Tendenzen von Rassismus und allen Formen von Ausgrenzung entschlossen entgegentreten müsse.

Am Sonntag wurde auch der Franz-Bobzien-Preis vergeben. Damit würdigen die Gedenkstätte und die Stadt Oranienburg die Aufarbeitung der Nazi-Geschichte und akutelles Engagement für Demokratie und Toleranz. Erster Preisträger ist das Projekt „überLAGERt“.