Opposition will VBB-Tarifsystem umkrempeln

Ulrich Thiessen

Eberswalde (MOZ) Geht es nach Brandenburgs Grünen, wird die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs viel billiger und das Angebot besser. Auf einem kleinen Parteitag in Eberswalde schielte die Oppositionspartei schon mal in Richtung Regierungsbeteiligung ab Herbst 2019.

Die Grünen in Brandenburg sind nach den Worten ihres Vorsitzenden Clemens Rostock „irgendwie links“, irgendwie liberal und bei Werten wie Anstand und Nächstenliebe auch konservativ. Damit sind nach der nächsten Wahl alle möglichen Farbenspiele denkbar.

Allerdings, so Rostock, muss der Schalter nach der nächsten Wahl umgeworfen werden. Dem CDU-Chef Ingo Senftleben empfahl der Grüne, die Tür, die dieser mit einem Gesprächsangebot an die AfD geöffnet habe, ganz schnell wieder zu zu werfen. Die AfD unter ihrem Chef Andreas Kalbitz gehöre nicht auf die Regierungsbank, sondern vom Verfassungsschutz beobachtet, formulierte Rostock.

Annalena Baerbock, frühere Landesvorsitzende und heutige Bundeschefin der Grünen, warnte, dass der Landtagswahlkampf im kommenden Jahr heftig werden wird. Die Grünen müssten Brandenburg wieder verändern, das wachsende Land so gestalten, dass Kinderarmut und Schulabrecher ganz oben auf der Agenda stehen. Vor allem aber müssten die Grünen schnell sein und auch in den Dörfern Präsenz zeigen, in denen man sie vielleicht nicht wählen wird, wo aber sonst die AfD Flagge zeigt, rief die Bundestagsabgeordnete den rund 60 Delegierten zu.

Auf ihrem kleinen Parteitag in Eberswalde sortierte der Landesverband schon mal Themen, die sich im Wahlprogramm für 2019 wiederfinden sollen. Am weitesten gehen die Vorstellungen im Öffentlichen Nahverkehr. Eine Jahreskarte für den Verkehrsverbund Berlin-Brandeburg (VBB) soll demnach einen Euro pro Tag – also 365 Euro – kosten. Schüler und Auszubildende sollen das Angebot in Berlin und Brandenburg kostenlos nutzen können.

Das Tarifgebiet des VBB würden die Grünen gern nach Norden auf den Kreis Mecklenburgische Seenplatte und Teile der sächsischen Lausitz sowie auf die polnischen Partnerstädte von Frankfurt und Guben ausdehnen. Der C-Bereich des Berliner Tickets, der jetzt in Erkner und Werder (Havel) endet, sollte künftig bis Fürstenwalde und Brandenburg an der Havel ausgedehnt werden. Im Bahnnetz sollen zudem die Stundentakte bis 22 Uhr ausgeweitet werden und ein letzter Zug Mitternacht fahren. Großen Wert legen die Grünen auf den Ausbau der Radwege. Jede Kommune mit mehr als 1000 Einwohnern sollte ihren Vorstellungen zufolge Radwege erhalten. Im Sozialbereich gab es einen Beschluss, Tageseltern besser zu bezahlen. Es sei nicht einzusehen, dass Tageseltern in Cottbus 0,61 Euro je Stunde und Kind erhalten, in Potsdam-Mittelmark 1,96 Euro. Die Grünen fordern einen einheitlichen Satz von 2,70 Euro.

Axel Vogel, Fraktionschef der Grünen im Landtag und finanzpolitischer Sprecher, räumte ein, dass finanziell nicht alle Ideen auf einmal zu stemmen seien. Seine Partei müsse sich da noch Gedanken über Prioritäten und zeitliche Abfolgen machen, erklärte er.