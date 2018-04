Karls Erlebniswelt expandiert im Havelland

Andreas Wendt

Elstal (MOZ) Mit einigen Anlaufschwierigkeiten hat Karls Erlebnis-Dorf in Elstal (Havelland) am Sonnabend Brandenburgs einzige Achterbahn „K2“ in Betrieb genommen. „Wir hatten einen kleinen Ausfall“, bestätigt Marketingleiterin Nadja Schriever.

Am Mittag mussten mehrere Insassen aus den hölzernen Loren in Sicherheit gebracht werden. Erst nach über einer Stunde konnte der Fahrbetrieb wieder aufgenommen werden. „Wir waren noch beim Testen. Die Techniker waren vor Ort und begleiten uns in der Einarbeitungsphase“, sagt die Sprecherin von Karls Erlebnis-Dorf. Dennoch haben am Eröffnungstag der neuen Attraktion etwa 2000 Besucher den Nervenkitzel genießen können, auch wenn es mit langen Wartezeiten verbunden war.

Insgesamt neun Millionen Euro hatte Inhaber Robert Dahl in das neueste und bisher größte Einzelbauprojekt der Karls-Familie – „Karls Kartoffelchips-Erlebniswelt“ – investiert. Den Höhepunkt von Karls Achterbahnfahrt markiert ein „Dark Ride“ in zehn Metern Tiefe, dessen Kulisse eigens vom Filmpark Babelsberg gestaltet worden ist. „Karls erste und zugleich Berlin-Brandenburgs einzige aktive Achterbahn verwandelt unser Erlebnis-Dorf in Elstal in einen waschechten Freizeitpark“, sagt Inhaber Dahl. Ihn mache besonders stolz, dass Brandenburgern und Berlinern nach der Schließung des Plänterwalds endlich wieder eine dauerhafte Freizeitalternative mit richtigen Fahrgeschäften geboten wird. Die Loren fahren mit bis zu 60 Stundenkilometer über die rund 500 Meter lange Strecke.

Karls Erlebnis-Dorf westlich von Spandau ist im Mai 2014 eröffnet worden – die ersten Standorte waren in Mecklenburg-Vorpommern. Seitdem kamen dem Unternehmen zufolge mehr als eine Million Besucher dorthin. Weitere Investitionen sind nach Angaben von Robert Dahl geplant. Bis 2021 sollen auf dem nahegelegenen Gelände einer früheren Kaserne weitere Attraktionen entstehen. Auf einem Areal von knapp 50 Hektar ist ein Resort mit 400 Ferienhäusern und einem Badesee geplant, das zum 100-jährigen Bestehen des Familienunternehmens eröffnen soll.