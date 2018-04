Schuppen ausgebrannt

Anke Beißer

Diensdorf-Radlow (MOZ) Ein Feuer in der Hauptstraße von Diensdorf-Radlow wurde am Sonnabendnachmittag gemeldet. Das Feuer wurde von Zeugen auf der gegenüberliegenden Seite des Scharmützelsees bemerkt. Die Feuerwehr stellte vor Ort fest, dass ein Holzschuppen in vollem Umfang brannte. Die Straße musste für die Löscharbeiten gesperrt werden. Auch das Nachbargrundstück war durch den Brand betroffen. Der Grund für den Ausbruch des Feuers war zunächst unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt.