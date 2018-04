Wunschtraum oder Realität

Eberswalde (MOZ) Brandenburgs Grüne fühlen sich im Aufwind. Seit der letzten Landtagswahl 2014 ist die Zahl der Mitglieder von rund 1000 auf 1400 gestiegen. Jüngste Umfragen bescheinigen einen leichten Aufwärtstrend. Hält der Trend bis zum Herbst 2019 an, könnte die Partei in allen möglichen Dreierkonstellationen mit SPD und CDU, SPD und Linker oder CDU und Linker das Zünglein an der Waage sein.

Ein Selbstläufer wird das jedoch nicht. Wenn die großen Parteien sich im Wahlkampf fetzen, können die kleinen schnell untergehen. Da ist es richtig, das politische Spektrum zu erweitern. Die Grünen müssen einsehen, dass nur eine begrenzte Zahl Wähler Braunkohle und Massentierhaltung zum obersten Kriterium ihrer Entscheidung machen. Mobilität und Öffentlicher Nahverkehr ist da ein dankbares Thema. Aber alles Wünschenswerte zusammen zu schreiben reicht nicht. Wer in Koalitionsverhandlungen gehen will, muss auch wissen, was zu finanzieren ist und was nicht. Und der Wähler will das auch wissen.