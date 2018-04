Kompliment an alle Wähler

Frankfurt (Oder) (MOZ) Was war im Vorfeld der sechs Landratswahlen vom Sonntag nicht alles in diese hineingedeutet worden! Einen Stimmungstest für die Landtagswahl im kommenden Jahr sollten sie darstellen. Vom „Super-Wahlsonntag“ war gar die Rede.

Und dann? Super war der Sonntag schon, allerdings mehr in Bezug auf die Sonne, die zum Picknick, zur Radtour oder zum Anbaden im April lockte. Die Wahl der Landräte holte dagegen nicht einmal jeden vierten Wahlberechtigten hinter dem Ofen vor. Das Problem ist jedoch nicht neu. Viele Bürger können mit den Landräten, die ihnen einerseits nicht so nah sind wie die Bürgermeister und andererseits nicht so bedeutend erscheinen, wie die Landesregierung, wenig anfangen. Wofür sind sie eigentlich zuständig? Was können sie beeinflussen?

Und trotzdem: In zwei Landkreisen wurden die CDU-Kandidaten auf Anhieb gewählt und erreichten sogar gleich das nötige Quorum von 15 Prozent aller Wahlberechtigten. In den weiteren vier Kreisen wird es spannende Stichwahlen geben. All jenen, die überhaupt wählen gingen oder sich zur Wahl stellten, kann man für ihr Engagement für die Demokratie nur ein großes Kompliment machen.