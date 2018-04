Andrea Nahles tritt als SPD-Chefin einen Höllenjob an

Wiesbaden (MOZ) Nein, geliebt wird Andrea Nahles von ihrer Partei nicht. Dass nur 66 Prozent der Delegierten für sie als Parteichefin gestimmt haben, zeigt das überdeutlich. Es ist eher Achtung und Respekt der neuen Vorsitzenden gegenüber und auch ein Stück weit Alternativlosigkeit. Denn wer sollte es sonst machen? Simone Lange ist es zwar gelungen, eine gewisse Unzufriedenheit der Basis einzusammeln und zu kanalisieren. Sie hat in ihrer Parteitagsrede den Finger in die Wunden gelegt, die die Sozialdemokraten seit Jahren beschäftigen. Aber: Antworten auf die großen Fragen der SPD und der Gesellschaft ist sie weiter schuldig geblieben. Um die Erneuerung muss sich deshalb jetzt – wie erwartet – Andrea Nahles kümmern. Der Prozess hat gerade erst begonnen. Und er wird ein Höllenjob.

Vor allem zwei Punkte treiben die Partei und ihre Wähler um. Da ist zum einen die Außenpolitik. Die Frage, wie Deutschland mit Russland umgehen soll, wird in der SPD derzeit ganz unterschiedlich beantwortet. Bislang reden sich führende Genossen an dieser Stelle gern mit innerparteilicher Meinungsvielfalt heraus. Das wird aber nicht reichen: Die Wähler – auch und gerade die potenziellen – wollen wissen, wo die SPD steht.

Ähnlich sieht’s bei Hartz IV aus. 15 Jahre nach den Schröder’schen Sozialreformen hat die Partei noch immer ein ungeklärtes Verhältnis zur Agenda-Politik. Dabei ist diese Klärung wichtig, sie ist weit mehr als langweilige Vergangenheitsbewältigung. Denn eng mit ihr verbunden sind Fragen, wie die SPD die Arbeitswelt gestalten will, die vor elementaren Veränderungen steht. Viele fürchten sich vor den Folgen von Digitalisierung und Strukturwandel. Dabei steckt in diesem Wandel auch eine Chance. Denn er muss gestaltet werden – die SPD kann da mit guten Ideen und einem Schuss Optimismus Vorreiter sein.

Dass das gelingt, ist allerdings noch längst nicht ausgemacht. Der Blick in fast jedes europäische Nachbarland – und auch in einige Bundesländer im Osten und Süden – zeigt: Die SPD kann scheitern. Die Gefahr ihres Verschwindens ist echt. Dass die SPD sich nach anderthalb Jahrhunderten zum ersten Mal eine Frau an die Spitze gewählt hat, ist in der Tat ein großer Schritt. Aber er allein ist nicht groß genug. Die Frau muss jetzt auch liefern.