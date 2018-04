Kesh spielt erstmals beim Helene Beach Festival

dpa

Fürstenwalde (dpa) Hohe Ehre: Der Fürstenwalder Musiker Kesh darf beim diesjährigen Helene Beach Festival auftreten - auf der Hauptbühne, am selben Tag wie sein Idol Kool Savas.

Max Meißner, kurze Haare, Vollbart, Basecap mit einem in den Nacken gedrehten Schirm: Er strahlt über das ganze Gesicht, wenn er auf den bevorstehenden Juli angesprochen wird. Als Musiker namens Kesh wird der 26-jährige Fürstenwalder aus dem brandenburgischen Landkreis Oder-Spree erstmals bei einem richtig großen Musikfestival auftreten, am 28. Juli, einem Samstag, beim Helene Beach Festival am Helenesee bei Frankfurt (Oder).

Kesh wird sogar auf der Hauptbühne stehen, wo nach ihm sein Künstler-Idol, der Berliner Rapper Kool Savas gemeinsam mit dem Musiker Sido musizieren wird. Später am Tag im Scheinwerferlicht: der weltweit gefragte Techno-Musiker Paul Kalkbrenner. Schon allein der Gedanke, Kool Savas hinter der Bühne zu treffen, sei der pure "Wahnsinn", sagt der Nachwuchskünstler.

So richtig weiß der Fürstenwalder aber noch nicht, was ihn erwartet. Er war noch nie auf dem Festival, das Sommer für Sommer tausende Fans in den Osten Brandenburgs lockt. 2018 werden bei der achten Auflage des "Musikurlaubs" zwischen dem 26. und 29. Juli mehr als 150 Künstler auftreten, mit 25 000 Besuchern rechnen die Veranstalter.

"In der Tat habe ich mir immer gesagt, da fahre ich erst hin, wenn ich auch auftreten darf", sagt er. Nun hat es geklappt. Festival-Mitarbeiterin Cindy Rosenkranz hat über längere Zeit den musikalischen Werdegang von Meißner verfolgt: "Ich sehe Kesh als großes Talent. Er hat eine Menge Potenzial. Er wird 30 Minuten spielen und ich weiß, dass er sich etwas Besonderes einfallen läßt."

Ein bisschen was verrät Kesh schon. Neue Lieder wird es zu hören geben, mit großer musikalischer Begleitung. Neben den nahezu gleichaltrigen Freunden an Schlagzeug, Gitarre, Keybord und Bass, mit denen er schon seit Jahren unterwegs ist, werden Berliner Berufsmusiker das Ensemble verstärken. Für das ganz große Konzerterlebnis holen sich die Musiker Tänzer auf die Bühne, wollen es im wahrsten Sinne des Wortes krachen lassen.

Wahrscheinlich 3000 bis 4000 Zuhörer könnten da sein, rechnet Kesh. Noch mehr Publikum hatte er erst ein einziges Mal in seinem Künstlerleben: Als er in der Berliner Mercedes-Benz-Arena vor exakt 9452 Eishockey-Fans auf der eisigen Spielfläche stand und sein Lied "Jetzt oder nie" für seinen Lieblings-Eishockey-Verein, die Berliner Eisbären, sang. "Das war das Größte, Verrückteste bislang."

Das Helene-Festival soll keine Eintagsfliege sein, sondern die Basis für mehr: neue Lieder, weitere Konzerte, bekannter werden - und eines Tages von der Musik leben. "Es gibt keinen Plan B." Noch backt er "kleine Brötchen", arbeitet in einem Spielwarenladen in seiner Heimatstadt Fürstenwalde. Da kann es passieren, dass ihn Kunden als Musiker Kesh erkennen und ein Foto mit ihm wollen.

Acht Musikwettbewerbe hat er hinter sich und genügend Songs für jeweils rund einstündige Auftritte. Beim Musikband-Wettbewerb "local heroes" hat er sich den Landestitel ersungen und wird offiziell Brandenburg beim Bundeswettbewerb vertreten, im November in Salzwedel in Sachsen-Anhalt. Der Brandenburgische Landestitel, soviel verrät Meißner, beinhaltete eine ansehnliche Finanzspritze. Die kam ins Sparschwein der Kesh-Gruppe, ebenso wie Auftrittshonorare vergangener Monate. "Wir sparen für unser nächstes Projekt", erklärt Kesh.

Ebenfalls im Juli wollen sie in den Berliner Wong-Studios sechs Lieder für eine neue Platte unter dem Titel "Hin zu mir" aufnehmen, im September könnte sie auf den Markt kommen. Dann gibt es wieder die Kesh-typische Musik zu hören, ein Mix aus "Rap mit Funk, Pop und Rock, sowas wie Casper kombiniert mit Bruno Mars", sagt er. Seine Musik sei kein Rap, kein schneller, rhythmischer Sprechgesang. "Meine Musik ist anders, ich mache das, was ich schön finde, es soll immer echt sein, von Herzen kommen."

Eine CD zu produzieren, das kostet in dem Kreuzberger Studio einiges, aber egal, das müsse jetzt sein. Denn: "Da haben auch schon die Beatsticks und Peter Fox gearbeitet." Eine neue Stufe im Musikgeschäft will Kesh erreichen. Dafür hat er erste Kontakte zu einem erfahrenen Musikmanager geknüpft, der sich regelmäßig nach Fortschritten erkundigt.

An den Songs feilt Max Meißner mit seinem Musikkumpel Max Krüger, Gitarrist der Kesh-Band. Kesh schreibt alle Texte, Krüger erdenkt die Melodien, entwirft Gitarren- und Bläsersätze. Zudem gehört zum Musikerleben viel Papierkram, Anträge schreiben, Bewerben für Auftritte - alles zwar ungeliebte, aber notwendige Freizeitbeschäftigung für den jungen Fürstenwalder.

Auch wenn Kesh künftig soviel als möglich selbst organisieren will: "Ein Verlag und eine Agentur wären toll, die uns promoten, unsere Titel deutschlandweit, in Österreich und der Schweiz anbieten." Ob dafür demnächst die Honorare reichen? Max hat keine Ahnung, glaubt an sich, schreibt und veröffentlicht. Gerade ist ein erstes, "richtiges" Video produziert und im Internet veröffentlicht worden. "Rücken an Herz" wurde innerhalb der ersten acht Wochen mehr als 8300 Mal auf Youtube aufgerufen.