Fußballfan schlägt Caterer ins Gesicht

Mandy Oys

Sachsenhausen (MOZ) Eine Festnahme gab es am Sonntag kurz nach 18 Uhr beim Oranienburger Stadt-Derby in der Fußball-Brandenburgliga. Ein 54-Jähriger Mann schlug den Caterer am Bierstand mit der Faust ins Gesicht und rief rechte Parolen. Die Polizisten, die daraufhin angefordert wurden, beleidigte der 54-Jährige. Laut Dörte Röhrs von der PD Nord war der Mann betrunken. 1,96 Promille ergab die Alkoholtest. „Er wurde in Gewahrsam genommen, um weitere Straftaten zu verhindern“, so Röhrs. Anzeigen wegen Körperverletzung, Beleidigung und Verwendens verfassungsfeindlicher Kennzeichen wurden aufgenommen.

