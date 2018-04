"Ein Dessert für die Tafel der Reichen"

Bärbel Kraemer

Bad Belzig (BRAWO) Im 30. Jahr der Aktion "Baum des Jahres" wurden dieser Tage unweit von Bad Belzig 30 kleine Ess-Kastanien gepflanzt. Die Resonanz auf die Baumpflanzaktion inklusive einer Wanderung zum Pflanzort war wie in den vergangenen Jahren groß.

Gut 50 Naturliebhaber machten sich bei strahlendem Sonnenschein auf den gut fünf Kilometer langen Weg. Die Tour unter Leitung von Revierförster Lutz Hausig und seinem Amtvorgänger Helmut Stamann begann auf dem Parkplatz unterhalb der Burg Eisenhardt.

Unterwegs passierten die Wanderer diverse Jahresbäume, die bei der Gelegenheit gleich mit in Augenschein genommen wurden. An ausgewählten Punkten wurde eine kurze Rast eingelegt, bei der Hausig, Stamann und andere Berufskollegen allerlei Wissenswertes über die Ess-Kastanie preisgaben.

Sie erzählten, dass die Ess-Kastanie, auch Edel-Kastanie genannt wird und von den Römern vor rund 2.000 Jahren über die Alpen gebracht und kultiviert wurde. Ferner, dass die Blüten überaus nektarreich sind und die Früchte als Maronen bezeichnet werden.

Hierzulande ist Castanea sativa, so die lateinische Bezeichnung der Art, jedoch selten zu finden. "Dabei ist sie ein heißer Kandidat für heiße Zeiten. Es gibt keine Anzeichen, dass sie mit den sich ändernden Klimaverhältnissen nicht zurechtkommt. Und sie kann vom Wind bestäubt werden", so Revierförster Hausig.

Die naturverbundenen Wanderer bewiesen bei der Gelegenheit einmal mehr, dass sie sich in der Region auskennen und mit offenen Augen durch die Natur wandern. "Ein XXL-Exemplar steht in Kranepuhl am Kriegerdenkmal", so Hausig weiter. "Am Dom in Brandenburg gibt es auch welche", ergänzt der Schwanebecker Werner Lehmann. "Und in Locktow entlang der Dorfstraße", so die Frauen und Männer der Brücker Wandergruppe "Flinke Füße".

Dann zitieren die Forstfachleute den Botaniker Jacques Daléchamps, der in der Mitte des 16. Jahrhunderts schrieb: "Die Kastanie ist das Dessert für die Tafel der Reichen sowie das Fleisch für die Armen." Für große Teile der Bevölkerung, vor allem in den kargen Bergregionen Südeuropas, war sie bis in das 19. Jahrhundert hinein Hauptnahrungsmittel. Der aus der Pfalz stammende Dr. Joachim Niklas nickt. Der Inhaber des Ökokombinates in Bad Belzig hat auch in diesem Jahr die Stele gesponsert, die am Pflanzort der Ess-Kastanien bereits installiert ist. Er erzählt, dass er aus der Pfalz stammt und als Kind mit seinen Eltern noch Maronen sammelte, die später in der Küche Verwendung fanden.

Am Pflanzort angekommen, wird erst einmal die aus einem hohlen Robinienstamm gefertigte Stele bewundert. Letztere ist zugleich Informationstafel. Neben Wegweisern zu den Jahresbäumen der vergangenen Jahre erhalten Vorbeikommende dort viele Informationen zur Ess-Kastanie. Wenige Schritte weiter ist ein großer Findling abgelegt. Auch das ist Tradition. Seit genau 20 Jahren sponsert die Steinsetzfirma Scholz aus Bad Belzig die Gravur und den Transport des Steines inklusive Aufstellung. Einem verbindenden Band gleich sind bereits 25 kleine Ess-Kastanien von den Waldarbeiterinnen der Oberförsterei Hagelberg gepflanzt. Fünf weitere werden traditionsgemäß die Wanderer setzen. Nach getaner Arbeit schauen letztere zufrieden auf ihr Werk. Später geht es auf Schusters Rappen zurück nach Bad Belzig.

Die Liste der Unterstützer, die zum Gelingen der Aktion beitrugen, war in diesem Jahr besonders lang. Sie fasst zehn Namen von Privatpersonen, Betrieben und Institutionen. So hat die Evangelische Kirche St. Marien "Hoher Fläming" beispielsweise die 30 Bäume finanziert, die Pflanzfläche und das für die Begrenzung erforderliche Holz bereitgestellt.

Infokasten

Der Baum des Jahres wird in Deutschland seit 1989 von der Stiftung Baum ausgerufen.

Die Stiel-Eiche war der erste gekürte Baum.

Es folgten die Rot-Buche (1990), die Sommer-Linde, die Berg-Ulme, der Speierling, die Eibe, der Spitz Ahorn, die Hainbuche, die Eberesche, die Wild-Birne, die Silber-Weide, die Sand-Birke, die Esche, der Wacholder, die Schwarz-Erle, die Weiß-Tanne, die Rosskastanie, die Schwarz-Pappel, die Wald-Kiefer, die Walnuss, der Berg-Ahorn, die Vogel-Kirsche, die Elsbeere, die Europäische Lerche, der Wild-Apfel, die Trauben-Eiche, der Feld-Ahorn, die Winter-Linde, die Fichte und 2018 die Ess-Kastanie.